Erik Thørup, der er vognmand og var chauffør på en studentervogn, hvorfra tre personer den 25. juni røg af, har et bud på, hvad man kan gøre for at gøre kørsel med fremtidens studenter mere sikker: Fjern siddepladserne.

Vognmand og chauffør efter ulykke: Sådan kan studentervogne blive mere sikre

- Problemet - og grunden til at nogen falder af studentervognene hvert år - er, at der er et krav om, at der skal være bænke og siddepladser til alle. Det er totalt urealistisk, at de unge skulle sætte sig ned under studenterkørsel. Det gør de ikke. De står op, de hujer og hejer og skåler og vinker, men der er ikke nogen af dem, der sidder ned, siger Erik Thørup, der også var chauffør på vognen, den dag ulykken i Holte fandt sted.

- De lastbiler, som vi har, er faktisk meget store på ladet i forhold til nogle af de andre klassiske, veteranlastbiler, der kører. Men alligevel - for at få vores lastbiler godkendt til de store årgange, som vi har i dag med 30 mennesker - er vi nødt til at have bænke hele vejen langs siden og i midten af lastbilen. Og hvad tror du, at de unge mennesker gør med de her bænke? De står på dem, og de modige og de farlige stiller sig op og står og hænger ud over siden. Det er fuldstændig åndssvagt med kravet om bænke, og jeg synes personligt, at det skulle være forbudt med bænke langs kanten, siger Erik Thørup, der slutter: