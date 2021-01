Virtuel nytårskur for erhvervslivet

I år må deltagerne til gengæld medbringe egne forfriskninger, for det hele foregår online. Erhvervsdrivende kan således deltage fra deres computer/tablet/telefon via et link, de modtager efter tilmelding.

"Jeg glæder mig over, at vi til trods for nedlukningen har muligheden for at samles digitalt og kan holde traditionen med nytårskuren i hævd. Derudover er der også nye initiativer på programmet som jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen ser frem til at præsentere for erhvervslivet," siger Jens Ive i en pressemeddelelse.