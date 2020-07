Virksomheden Chr. Hansen har fundet sin nye finansdirektør

Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen har fundet sin nye finansdirektør. Der er tale om den 52-årige Lise Skaarup Mortensen, der overtager efter Søren Westh Lonning, der efter 12 år i virksomheden har sagt op. Foto: Chr. Hansen

Rudersdal - 10. juli 2020 kl. 20:25

Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, der har hovedsæde i DTU Science Park i Rudersdal, har udpeget 52-årige Lise Skaarup Mortensen som ny finansdirektør. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Lise Skaarup Mortensen overtager jobbet efter Søren Westh Lonning, som tidligere i år sagde op efter 12 år i virksomheden. Han har ifølge Chr. Hansen fået et nyt job i et ikke-konkurrerende selskab.

Lise Skaarup Mortensen kommer til Chr. Hansen efter et job som finansdirektør i Microsoft i Tyskland, hvor hun har været i otte år. Hun har tidligere arbejdet for IBM, A.P. Møller-Mærsk and BG Bank.

- Jeg er meget glad for, at vi i Lise har fundet den rigtige finansdirektør for Chr. Hansen. Lise har meget relevant international erfaring, høje ambitioner og en gode lederevner, siger topchef i Chr. Hansen Mauricio Graber ifølge pressemeddelelsen.

Han tilføjer: - Lise er ambitiøs og målrettet, hvilket gør, at hun passer perfekt ind i organisationen. Derudover er jeg overbevist om, at hendes enorme internationale erfaring vil betyde, at hun kan bringe endnu mere tankemangfoldighed til virksomhedens lederteam. Jeg ser frem til at byde Lise velkommen til Chr. Hansen.

Lise Skaarup Mortensen starter hos Chr. Hansen den 1. oktober, hvorefter der er en kort overgangsperiode frem til slutningen af oktober, hvor Søren Westh Lonning forlader Chr. Hansen.

- Chr. Hansen har et fantastisk omdømme, og jeg føler mig beæret over at blive en del af et så respekteret dansk firma. At blive en del af et team, der muliggør overbevisende forretningsmuligheder, som er baseret på relevansen af naturlige ingredienser i dagens verden - og med stærkt fokus på bæredygtighed - er et privilegium. Jeg ser frem til at lære mine nye kolleger at kende og at bidrage til Chr. Hansens fortsatte vækst, siger Lise Skaarup Mortensen ifølge pressemeddelelsen.

Lise Skaarup Mortensen, der har en kandidatgrad i Business Administration & Economics fra Aarhus Universitet, bor for øjeblikket i München, men i forbindelse med sit nye job hos Chr. Hansen flytter hun tilbage til Danmark.