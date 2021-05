Se billedserie Virksomheden Airofit, hvis direktør Christian Tullberg Poulsen bor Birkerød, har angiveligt afbrudt et samarbejde med fridykker og rekordholder Stig Severinsen, efter at denne har kaldt statsminister Mette Frederiksen (S) for »Nazi-Mette«. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Virksomhed stopper samarbejde med rekorddykker efter »Nazi-Mette«-kommentar

Et samarbejde mellem virksomheden Airofit og fridykker og rekordholder Stig Severinsen er blevet afbrudt, fordi dykkeren angiveligt har kaldt statsminister Mette Frederiksen (S) for »Nazi-Mette«.

Rudersdal - 27. maj 2021 kl. 18:27 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Den danske fridykker Stig Severinsen, som er indehaver af en lang række rekorder indenfor fridykning, er endt i en juridisk strid med selskabet Airofit, hvis direktør, Christian Tullberg Poulsen, bor i Birkerød.

Airofit, der sælger produkter, som kan måle og træne åndedrættet, har ifølge Ekstra Bladet haft et samarbejde med Stig Severinsens virksomhed Breathology.

Det samarbejde har Airofit nu afbrudt, hvilket har fået Breathology til at lægge sag an mod Airofit, fordi Stig Severinsen ikke mener, at Airofit har levet op til deres del af aftalen.

På Breathologys hjemmeside ligger et væld af dokumenter, som - angiveligt - stammer fra sagen. Et af disse dokumenter er ifølge hjemmesiden et brev dateret den 15. februar i år fra Airofits advokat.

Airofit producerer denne åndedrætstræner, og man et samarbejde mellem dem og en mand, der lever af at holde vejret, ligger derfor lige til højrebenet. Nu er samarbejdet så kørt en smule af sporet. Foto: Allan Nørregaard

Her angives det som en af årsagerne til, at samarbejdet afbrydes, at Stig Severinsen på sin Facebook-side har kritiseret den danske regerings håndtering af corona-krisen og i den forbindelse skulle have kaldt statsminister Mette Frederiksen (S) for »Nazi-Mette«.

Image væsentligt skadet I brevet fra Airofits advokat, som altså kan findes på Breathologys hjemmeside, står der blandt andet:

»Airofit er blevet gjort opmærksom på, at du i en række indlæg på sociale medier har omtalt statsminister Mette Frederiksen som »Nazi-Mette« etc. (...). Sådanne kontroversielle udtalelser er ikke i tråd med Airofits værdier«.

Stig Severinsen står ifølge Ekstra Bladet ved sine ytringer, ligesom han ikke mener, at de burde have indflydelse på samarbejdet med Airofit, da han ytrede sig som privatperson. Stig Severinsen og hans advokat oplyser ligeledes til Ekstra Bladet, at Stig Severinsen ikke er blevet gjort opmærksom på Airofits værdisæt.

Ifølge aftalen, som parterne skulle have indgået i 2019, skulle Stig Severinsen fungere som ambassadør for Airofit og promovere virksomhedens produkter.

»Det er min opfattelse, at kommentarerne på sociale medier er af en sådan karakter, at Airofits image kan lide væsentlig skade, og Airofit ser sig derfor nødsaget til at afbryde samarbejdet med dig om din promovering af Airofit«, står der videre i brevet.

En kniv i ryggen Ifølge Ekstra Bladet betød aftalen, at Stig Severinsen blev tilbudt at overtage 2,5 procent af aktierne i Airofit, og parterne underskrev et såkaldt letter of intent.

Stig Severinsen siger til Ekstra Bladet, at han har levet op til sin del af aftalen om at promovere Airofits produkter.

- Jeg har gjort det hele mere end til fulde. Det svarer til, at man bliver bedt om at gøre rent og male et hus, og så står der et slot tilbage, som funkler. Så jeg synes, jeg har overleveret og solgt røven ud af bukserne, og så stikker de en kniv i ryggen på mig, siger han til Ekstra Bladet.

Hos Airofit har direktør Christian Tullberg Poulsen ingen kommentarer til sagen, der da er tale om en verserende sag. Han påpeger dog, at virksomheden ser frem til rettens afgørelse med sindsro. Foto: Allan Nørregaard

Direktør hos Airofit Christian Tullberg Poulsen ønsker ikke at kommentere sagen, fordi der er tale om en verserende sag.

- Vi har noteret os, at Breathology har valgt at tage os i retten, og vi ser frem til rettens afgørelse, og det gør vi med sindsro, siger Christian Tullberg Poulsen.