Se billedserie Christian Møller-Holst er manden bag fodboldturneringen »Play for the Goals«, som blandt andet skal sætte fokus på Verdensmålene. Social Foodies fra Vedbæk deltog i turneringen, som de endte med at vinde. Pressefoto

Virksomhed spillede fodbold for Verdensmålene

Rudersdal - 30. maj 2018 kl. 06:27

For første gang nogensinde var koncerthallen Forum i sidste uge forvandlet til et fodboldstadion, da stedet lagde arena til den velgørende fodboldturnering »Play for the Goals«, som var arrangeret af den danske hotelportal Goodwings.com. Over 500 mennesker og 35 virksomheder deltog, og direktøren og medarbejderne fra Social Foodies fra Vedbæk havde selv forladt kontoret for at snøre fodboldstøvlerne for en god sags tjeneste.

Fodboldspillerne scorede mål for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

- Vi var meget glade for at deltage i »Play for the Goals«. Goodwings prøver, ligesom os, at ændre forbrugeradfærden ved at kigge på, hvad samfundet har brug for, og hvordan vi kan ændre det. Det vil vi selvfølgelig gerne støtte op om,"siger Thor Thorøe, der er stifter af Social Foodies, der hjælper socialt udsatte gennem projekter i både Afrika og Danmark.

Udover det velgørende formål satte fodboldturneringen også fokus på FN's 17 verdensmål for en bedre og mere bæredygtig verden, men informationerne var hevet ud af mødelokalet, og det fungerede ifølge Thor Thorøe godt.

- Det var et rigtigt godt initiativ, og mange virksomheder er blevet klogere på verdensmålene, og hvad de betyder for vores klode. Jeg håber og tror, at flere virksomheder vil deltage aktivt i opfyldelsen af dem, siger Thor Thorøe.

Thor Thorøe og medarbejderne fra Social Foodies endte i øvrigt med at vinde hele turneringen.