Virksomhed: Vi drømmer om at blive et nyt Chr. Hansen eller Novozymes

Se billedserie De fire grundlæggere af Cysbio ApS (fra venstre) Henrik Meyer (CEO), Alex Toftgaard Nielsen (CSO), Hemanshu Mundhada (Research Director) og Christian Bille Jendresen (Research Director) er parate til ændre fremstillingsmetoden for flere svært producerbare biokemikalier. Foto: DTU Biosustain/DTU

Den danske biotek-virksomhed Cysbio er klar med ny teknologi til fremstilling af svært producerbare biokemikalier med minimal miljøbelastning. Markedsperspektivet og potentialet er enormt.

Rudersdal - 19. juli 2021 kl. 18:11 Kontakt redaktionen

Med 33 millioner EU-støttekroner i ryggen og en kinesisk investering på yderligere 40 millioner kroner, er ambitionsniveauet højt for biotek-virksomheden Cysbio med base i DTU Science Park.

- Vi drømmer om at blive et nyt Chr. Hansen eller Novozymes. Måske ikke i morgen, men det må også godt tage syv til ti år. I første omgang tager vi produktionen op i stor skala i løbet af et til to år og i meget stor skala i løbet af tre til fem år, siger administrerende direktør og medgrundlægger Henrik Meyer ifølge DTU Science Parks hjemmeside til Nordea Invest Magasinet.

I de lejede lokaler i Hørsholm har virksomheden etableret sig med i alt 13 ansatte, hvorfra de kan fremstille både billigere og mere miljørigtige biokemikalier. Virksomhedens patenterede fermenterings-teknologi rummer et markedsperspektiv for storproduktion af ellers svært producerbare kemikalier som aminosyrer og ålegræssyre til brug indenfor fødevareindustrien, landbruget og skibsfarten.

Den danske biotek-virksomhed Cysbio har udviklet en patenteret produktionsmetode til fremstilling af biokemikalier på en økonomisk og bæredygtig måde. Foto: DTU Biosustain/DTU.

Kan noget helt unikt Ifølge Henrik Meyer giver EU-støtten på 33 millioner kroner virksomheden en gylden mulighed for at høste frugterne af mange års forskning og udvikling.

- Teknologien har været under udvikling i 10 år, og vi er nået dertil, hvor de første aminosyrer og sulfaterede produkter relativt snart kommer på markedet. Vi kan nu fremstille mikroorganismer på en måde, som ingen andre kan, og med støtten fra EU kan vi speede processen op og køre den i stor målestok. Det betyder, at vi hurtigere end forventet kan udvikle nye og svært producerbare biokemikalier, hvor mikroorganismer omdanner vedvarende kulstofråvarer såsom sukker til de ønskede slutprodukter, siger Henrik Meyer i en pressemeddelelse.

Mere miljørigtigt Cysbio vil bruge 15 millioner af støttekronerne på at gøre fremtidens brug af aminosyrer mere miljørigtig. Målet er en markant omlægning af verdensproduktionen af en række aminosyrer, som i dag bruges i en bred vifte af produkter inden for blandt andet fødevarer, foder, kosmetik, kosttilskud og pharma.

- Med vores forskning har vi udviklet en helt ny metode, hvor vi meget billigere end tidligere kan fremstille i første omgang to vigtige aminosyrer, som grundet vores lave omkostninger kan erstatte en lang række produkter og tilmed give basis for helt nye anvendelser, som den hidtidige høje pris har umuliggjort. Dermed kan vi være med til markant at reducere verdens forbrug af kemisk fremstillede aminosyrer, siger Alex Toftgaard Nielsen, der er CSO i Cysbio.

Cysbios fermenteringsteknologi rummer et enormt potentiale og markedsperspektiv for storproduktion af ellers svært producerbare kemikalier som aminosyrer og ålegræssyre. Foto: Cysbio ApS.

Serin er en af disse aminosyrer, som i dag kun bruges i begrænsede mængder. Nyere forskning har vist, at sygdomme så som fedtlever og andre markante livsstilsygdomme effektivt kan forebygges eller behandles gennem et dagligt indtag af serin som kosttilskud. På verdensplan vurderes det at op mod 20 procent af verdens befolkning har eller er i risiko for at udvikle fedtlever.

- Den lavere produktionspris vil muliggøre en bred tilgængelighed af sådanne serin-tilskud, samtidig med at produktionen baseres på en bæredygtig produktionsmetode, siger Alex Toftgaard Nielsen.

Udsigt til grønnere skibsfart Den resterende del af støtten vil Cysbio bruge til at gøre en lang række byggematerialer og malingstyper mere miljørigtige. Med fermenteringsteknologien kan virksomheden fremstille både billigere og mere bæredygtig ålegræssyre, som kan reducere mængden af biofilm i mange forskellige produkter uden at det skader miljøet.

- Når vi fremstiller ålegræssyre, kan vi eksempelvis skåne havmiljøet massivt. For at reducere mængden af biofilm på skibe males der i dag med kemisk og kobberholdig maling. Det gør man for at fjerne biofilm, der får skibene til at sejle langsommere, men metoden er både dyr og meget skadelig for miljøet. Med ålegræssyre kan vi udskifte de skadelige komponenter med mere miljørigtig kemi, siger Alex Toftgaard Nielsen.

Fødevareindustrien, landbruget og skibsfarten er blandt de mange brancher, som kan få glæde af danske Cysbios nye produktionsmetoder af for eksempel ålegræssyre. Foto: Cysbio ApS.

Ifølge Cysbio bruges der globalt set over en milliard liter maling til skibe årligt, mens de vurderer markedsværdien til at være på omkring 2,5 milliarder amerikanske dollars med en årlig vækst på fem procent.

Desuden er der et meget stort behov for miljørigtige alternative ingredienser med antifouling egenskaber, så potentialet for en miljømæssig og økonomisk gevinst er meget stort, lyder vurderingen fra Alex Toftgaard Nielsen.