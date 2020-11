Vil arbejde for et Hospice Rudersdal

Bestyrelsen i den nye forening (f.v.) Ib Sørensen, Karen Skott, Thomas Ibsen, Birte Henriksen, Merete Balslev, Finn Aage Jørgensen, Ole Jensen. Foto: Chr. Dinesen

Ny forening vil arbejde for etableringen af et hospice i Rudersdal Kommune

Rudersdal - 27. november 2020 kl. 09:00

Ved en stiftende generalforsamling i Sognegården i Birkerød 15. november blev 'Støtteforeningen for Hospice Rudersdal' oprettet.

Støtteforeningen har været undervejs igennem året, hvor en gruppe under Seniorrådet i Rudersdal har arbejdet med projektet.

Foreningens formål er primært at støtte etableringen af et hospice i Rudersdal kommune. Sekundært at udbrede og formidle kendskabet til den lindrende pleje og omsorg for uhelbredelig syge og døende mennesker.

Støtteforeningen vil arbejde for hospice og styrke den frivillige indsats i tilknytning til Hospice Rudersdal til gavn for patienter og pårørende.

Støtteforeningens formål er således almen velgørende. Foreningens formand, Birte Skov Henriksen, beretter i en pressemeddelelse, at der er et stort arbejde forude med at sikre en medlemstilgang og at fastholde medlemmerne.

Dertil kommer at tilvejebringe økonomiske midler til støtte for patienter, pårørende og for frivilliges indsats på Hospice Rudersdal. jesl