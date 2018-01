Ida Koch fik temperaturen til at stige et par grader som nøgen storvildtsjæger, og hun kaldte også mange smil og udbrud frem. Blandt andre fra ypperstepræst Gert Christensen, der dog fik kvikt svar på tiltale. Foto: Kim Rasmussen

Video og billedserie: Vilde vikinger omfavnet af Njord

Vikinger har færre sygedage end resten af befolkningen, men om det er det kolde gys eller blot sundere mennesker, der vinterbader... Det har forskerne hidtil ikke kunne bevise. Til gengæld er det i dag anerkendt viden, at det er sundt at grine... og grin var der mange af, da Vedbæk Vikingelaug søndag formiddag holdt sit traditionsrige dåbsritual på Vedbæk Nordstrand. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Hun overtog den sidste del af dåbsceremonien søndag, da laugets ypperstepræst, Gert Christensen, ligesom Inger Vølven havde 10 års jubilæum og skulle en tur i vandet. Iklædt Obelix-kostume og slæbende på en bautasten, der forvandlede sig til et surfbræt, hoppede han i bølgen »blå« for derefter at modtage sit vikingenavn: Gert Ildsjæl.

Inden da havde han dog stået for dåben af de rekordmange skjoldunger, der her i vintersæsonen har bevist deres værd - hengivet sig til havets gud, Njord - og efter dåbsritualet nu kan kalde sig viking eller skjoldmø. 35 blev døbt på festligste vis - alle iført kreative kostumer. Således var der vandgang for både en saxofon-musiker, en bokser, to pink ladies, et par beduiner, en mexicaner, Kaptajn Haddock, en række skønne havfruer, en straffefange, en ølbrygger og selveste Dronningen af Saba.