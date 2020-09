Viceborgmester så ikke afslag på klage, før den blev sendt i hendes navn

Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er 2. viceborgmester i Rudersdal Kommune, så eller godkendte ikke en afvisning på en klage sendt fra Birgitte Ehrhardt, der mener, at kommunen har handlet i strid med forvaltningsloven. Birgitte Schjerning Povlsen kalder det »ekstremt dårlig fremgangsmåde«, ligesom hun mener, at Birgitte Ehrhardt har en god sag i sin klage.

Rudersdal - 11. september 2020 kl. 09:13 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. viceborgmester i Rudersdal Kommune Birgitte Schjerning Povlsen (K) har hverken set eller godkendt afvisningen af Birgitte Ehrhardts klage om forvaltningssvigt, selvom der i afvisningen står, at den er sendt på vegne af hende, borgmester Jens Ive (V) og viceborgmester Erik Mollerup (V).

- Jeg synes, at det er en ekstremt dårlig fremgangsmåde, som jeg tager afstand fra. Derfor har jeg skrevet til borgmesteren, at jeg dels ikke er enig i svaret, og at jeg ikke har haft mulighed for at se svaret, inden det er blevet afsendt. Og jeg har også skrevet til Birgitte Ehrhardt, for at forklare hende, hvor jeg står i den her sag, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Birgitte Schjerning Povlsen står efter alt at dømme på klagerens side.

- Når man laver så høj en takststigning, så skal man give skødeholderne direkte besked, og det gjorde man ikke. Det var i det hele taget ganske svært overhovedet at få formanden for Miljø- og Teknikudvalget (Court Møller (R), red.) og forvaltningen til at gøre noget, og så endte det med en annoncering på kommunens hjemmeside, hvor ingen kigger, med mindre de har et særligt ærinde, siger Bigitte Schjerning Povlsen og supplerer:

- Derfor blev det sådan, at dem, der havde været heldige og havde hørt noget fik forlænget deres gravsteder til den gamle pris, og det mener jeg strider direkte imod forvaltningsloven.

Birgitte Schjerning Povlsen mener desuden, at svaret på klagen langt fra er fyldestgørende.

- Birgitte Ehrhardt klager over kommunikationsstrategien, hvor man ikke informerede skødeholderne direkte om takststigningerne, og det bliver der ikke svaret på. I sådan en sag her har borgerne jo krav på at få en information, der tydeliggøre, at der er en prisforhøjelse, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der tilføjer:

- Det adresserer svaret til Birgitte Ehrhardt ikke, og derfor ville det have været hensigtsmæssigt, hvis jeg - når jeg bliver taget til indtægt for det - havde fået lov til at se svaret og skrive tilbage, at det ikke er fyldestgørende, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

2. viceborgmesteren undrer sig desuden over, at der i afvisningen af klagen ikke bliver informeret om, hvilke muligheder Birgitte Ehrhardt har for at gå videre med sin klage.

- I svaret bliver der hverken svaret på det, hun klager over eller givet oplysninger om, hvor man kan gå hen, når ens klage bliver afvist. Normalt informerer man jo borgerne om, hvordan de kan komme videre med deres sag, og det synes jeg er god forvaltningsskik, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med områdechef i Teknik og Miljø Anja Whittard Dalberg, der har sendt afvisningen af klagen.

Avisen spurgte hende, hvordan det kan ske, at der bliver sendt et brev på vegne af Birgitte Schjerning Povlsen, som hun ikke set.

Derudover blev hun spurgt, om Birgitte Schjerning Povlsen har en pointe, når hun siger, at det var i strid med forvaltningsloven, at man ikke informerede skødeholderne direkte om prisstigningen.

Anja Whittard Dalberg har ingen kommentarer til de to spørgsmål.

Borgmester Jens Ive kalder det til gengæld en »svipser«, at 2. viceborgmesteren ikke så svaret, før det blev sendt.

- Normalt sørger forvaltningen meget omhyggeligt for - inden de svarer - at afklare det med politikerne. Den er så svipset her, og det er selvfølgelig ærgerligt, siger Jens Ive.