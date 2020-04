Verdens næstmest bæredygtige virksomhed siger farvel til direktør

Finansdirektøren har ifølge pressemeddelelse fået job i et ikke-konkurrende selskab. Virksomheden er øjeblikkeligt gået i gang med at søge efter en ny finansdirektør.

- Søren har været en værdsat kollega i Chr. Hansen og et værdsat medlem af mit ledelsesteam, lyder det fra Chr. Hansens administrerende direktør, Mauricio Graber.

- I Sørens mere end 12 år i Chr. Hansen - de sidste fem som finansdirektør - har han efterladt et meget positivt præg på virksomheden og opnået enestående resultater. Jeg vil gerne takke ham for hans tid her, og hans ledelse og bidrag vil blive savnet, lyder det fra Mauricio Graber, der slutteligt ønsker finansdirektøren held og lykke på hans videre færd.