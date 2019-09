Bioscience-virksomheden Chr. Hansen, der tidligere i år blev kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske medie- og investeringsanalysefirma Corporate Knights, vil nu være endnu grønnere. Derfor har man indgået en 10-årig aftale med virksomheden Better Energy, som betyder, at Chr. Hansen kan overgå 100 procent til grøn strøm fra to helt nye solcelleparker Her er det en solcellepark i Holbæk Kommune. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Verdens mest bæredygtige virksomhed vil være grønnere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdens mest bæredygtige virksomhed vil være grønnere

Rudersdal - 24. september 2019 kl. 05:01 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske bioscience-virksomhed Chr. Hansen, der har hovedsæde i DTU Science Park i Rudersdal, og som tidligere i år blev kronet som verdens mest bæredygtige virksomhed, vil nu være endnu grønnere og mere bæredygtig.

Ifølge en pressemeddelelse fra virksomheden har man således indgået en 10-årig aftale med virksomheden Better Energy, som betyder, at Chr. Hansen kan overgå 100 procent til grøn strøm fra to helt nye solcelleparker - en i Slagelse og en i Rejstrup ved Randers.

Der er tale om en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA-aftale), der skal sikre, at behovet for elektricitet i alle Chr. Hansens afdelinger i Danmark bliver dækket af vedvarende energi. Virksomhedens årlige energibehov i Danmark svarer til cirka 15.000 danske husstandes energiforbrug.

- Vi vil gerne bidrage positivt til den grønne omstilling. Derfor har vi besluttet at indgå i en langsigtet aftale om at købe solenergi fra to nye solcelleanlæg, så vores gode bakterier og naturlige farver har et grønt fodaftryk, både på udebane hos kunden og på hjemmebane, hvor nogle af vores største fabrikker ligger, siger bæredygtighedschef i Chr. Hansen Annemarie Meisling.

Virksomheden har blandt andet en stor fabrik i Avedøre i Hvidovre Kommune.

Aftalen indebærer, at Better Energy står for etableringen af to helt nye solcelleparker, som er færdige i april 2020. Energi Danmark understøtter ifølge pressemeddelelsen aftalen som ansvarlig for, at der skabes balance mellem forbrug og produktion af elektricitet og håndterer den difference, der altid vil være, når solen ikke skinner.

Således sikres Chr. Hansens strømforsyning med en blanding fra flere vedvarende energianlæg, for eksempel vind og biogas.

- Hos Chr. Hansen er vi optaget af at minimere vores fodaftryk og understøtte ren energi på en meningsfuld måde. Det giver god mening at kombinere sol og vind som energikilder i et land med vores klima. Udover at skærpe Chr. Hansens egen dedikation til en mere bæredygtig fremtid er vi stolte af at bidrage på nationalt niveau gennem denne aftale, siger bæredygtighedschef Annemarie Meisling.

Ifølge Rasmus Lildholdt Kjær, der er CEO i Better Energy, er den nye aftale et godt eksempel på, hvordan dansk erhvervsliv kan tage et medansvar for at skabe mere ny energi fra vedvarende kilder til gavn for hele landet.

- Chr. Hansens valg om at forpligte sig til at købe elektricitet fra vores to nye solcelleparker i de næste 10 år er banebrydende. Det tjener som inspiration for andre virksomheder og viser, at det i dag er muligt at vælge en ny grøn energiforsyning, der gør en reel forskel og er med til at accelerere den grønne omstilling, siger Rasmus Lildholdt Kjær.

Ifølge Rasmus Lildholdt Kjær bringer aftalen Chr. Hansen helt i front i omstillingen til grøn energi i Danmark og baner vejen for, at der kan etableres lignende innovative løsninger for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at bidrage positivt i Danmarks samlede energiregnskab.

Chr. Hansen oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at virksomhedens fabrik i Avedøre tegner sig for mere end 70 procent af virksomhedens samlede strømforbrug, mens hovedsædet i DTU Science Park står for cirka 17 procent og afdelingerne i Roskilde og Gråsten for henholdsvis syv og seks procent.