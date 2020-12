Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) (t.h.) har forståelse for, hvorfor hans parti valgte at stå udenfor den politiaftale, som et bredt flertal i Folketinget tirsdag blev enige om. Foto: Allan Nørregaard

Venstres nej til politiaftale møder forståelse hos V-borgmester

Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) forstår, hvorfor hans parti står uden for den nye politiaftale, der blandt andet sikrer to nordsjællandske nærpolitistationer. Rudersdal er ikke et af de steder, og Jens Ive er også mere interesseret i synligt politi.

Rudersdal - 18. december 2020

Det var det, man populært kalder »et bredt flertal i Folketinget«, der tirsdag blev enige om en ny politiaftale.

Danmarks største borgerlige parti, Venstre, valgte dog at stå uden for aftalen.

Ifølge partiets retsordfører, Inger Støjberg, var Venstre uenig i finansieringen af politiaftalen.

Aftalen finansieres blandt andet med højere bødetakster, flere trafikbøder og højere gebyr på køreprøver, ligesom det bliver dyrere at få et nyt pas, hvis man har mistet det.

Og den finansieringsmodel var altså for meget for Venstre, hvilket møder forståelse hos Rudersdals borgmester Jens Ive (V).

Er du ærgerlig over, at man vælger at stå så stejlt på sine politiske overbevisninger, fremfor at gå med i en aftale, der måske var god?

- Hvis man kigger på det isoleret set, så ja, men jeg forstår også godt, at man har følt sig provokeret af, at regeringen for - så vidt jeg husker - 31. gang på halvandet år hæver skatter og afgifter, siger Jens Ive.

Der var altså tale om den berømte dråbe, der fik det lige så berømte bæger til at flyde over.

- Det er jo, fordi man stort set hver eneste gang, man laver en aftale gør det dyrere at være dansker, siger Jens Ive.

Hellere politi end station Politiaftalen betyder blandt andet, at der kommer to nye nærpolitistationer til Nordsjælland; i Gribskov Kommune og Fredensborg Kommune.

Nogle havde måske håbet, at Rudersdal ville få en nærpolitistation, som der tidligere har været i Birkerød.

Et ønske, der kan have fået ekstra vind i sejlene i forbindelse med, at der de seneste par måneder har været tilfælde med unge uromagere i byen.

Senest onsdag aften, hvor en gruppe af 10-15 unge kastede ting mod ruderne af bygninger i Hovedgaden.

Men en nærpolitistation er ikke øverste på borgmesterens ønskeseddel denne jul.

- Jeg synes, at det er vigtigere, at vi har en høj patruljeringsgrad. Jeg er tilhænger af lokalpoliti, hvad vi jo har fået for nylig med en lokalbetjent, og vi har også fået øget patruljering i Birkerød. Det synes jeg er vigtigere, for man ser ikke ret meget fra sit skrivebord. Men man ser noget, hvis man kører ind i parkeringskælderen under Hovedbiblioteket, og hvis man holder øje med de unge, siger Jens Ive, der opsummerer:

- Jeg vil gerne have politi til stede i lokalmiljøet, men jeg har ikke brug for skrivebordet. Jeg synes, at man mangler at få underbygget kvaliteten af nærpolitistationerne; er der kvalitet ved at binde betjente til at sidde på de stationer?

Skridt i den rigtige retning Derudover påpeger Jens Ive, at han synes, at politiaftalen indeholder gode elementer.

- Det er et skridt i den rigtige retning. Men når man ser på antallet af nye betjente og på, hvor mange opgaver politiet har fået - inklusiv at de nu skal være corona-vagter - så mener jeg ikke, at man er kommet langt nok, siger Jens Iver og tilføjer:

- Den anden ting, der bekymrer mig, er den detailregulering af politiets arbejde, der er lagt op til. Det er jo ikke Christiansborg, der ved, hvordan politiet bedst kan udføre sit arbejde. Det er beskæmmende at se, når en regering, skal kloge sig på andre folks professioner.