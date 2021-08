Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) modtog i 2018 ridderkorset af Dannebrogsordenen for lang, politisk tjeneste. Foto: Privat

Venstreprofiler trækker sig før kommunalvalget

Efter mere end 20 år i lokalpolitik har Erik Mollerup og Daniel E. Hansen, medlemmer af Rudersdal Kommunalbestyrelse for Venstre, valgt ikke at genopstille til det kommende kommunalvalg

Rudersdal - 13. august 2021

Det er to af Venstres helt store profiler i Kommunalbestyrelsen i Rudersdal, der i dag har annonceret, at de ikke genopstiller til kommunalvalget til november.

For mange vil det med sikkerhed komme som en overraskelse, at de to erfarne kommunalpolitikere ikke har ønsket, at genopstille, men formand for Venstre Rudersdal, Gitte Rasmussen kalder det helt naturligt, at der er udskiftning i forbindelse med et valg.

Erik Mollerup er 1. viceborgmester aktuelt formand for Bycenterudvalget og næstformand i Byplanudvalget, han blev valgt til Søllerød Kommunalbestyrelse i 1997, mens Daniel E. Hansen, der er formand for Børne- og skoleudvalget, første gang blev valgt til Birkerød Byråd i 2001. Begge har lige siden været en aktiv del af det lokale folkestyre med hhv. 24 og 20 år som folkevalgte.

I pressemeddelelsen siger Erik Mollerup:

"Efter seks perioder som kommunalbestyrelsesmedlem, synes jeg, tiden er kommet til at give plads til nye kræfter.

Jeg kan roligt træde et skridt til side, da jeg ved, at Venstre har en stærk kandidatliste på vej.

Det har været et privilegium at samarbejde med borgere, politiske kollegaer og forvaltning om udviklingen af Rudersdal. Der er meget at være tilfreds med, her i vores dejlige kommune, og jeg er glad for de præg, jeg sammen med andre har sat, særligt når det gælder et mangfoldigt kultur- og idrætsliv, levende bycentre samt beskyttelse af miljøet og de grønne områder, siger Erik Mollerup.

Daniel E. Hansen kalder sit stop i lokalpolitik for en svær beslutning:

"Men jeg ønsker mere tid til min dejlige familie og mit advokatjob. Det kræver mange timer at være folkevalgt, og jeg ønsker i de kommende år at prioritere familie og arbejde. Jeg er glad og dybt taknemmelig for den tillid, jeg er blevet vist undervejs, og jeg kan se tilbage på 20 år i kommunalpolitik med mange spændende udfordringer. Jeg er særligt stolt over den udvikling og fornyelse på Børne- og Skoleudvalgets område, hvor jeg har været med til at sætte aftryk, bl.a. er der skabt bedre og tidssvarende daginstitutioner samt robuste skoler med solid økonomi og stærke faglige resultater," siger Daniels E. Hansen.

Såvel Erik Mollerup som Daniel E. Hansen fortsætter i kommunalbestyrelsen til valgperiodens udløb ved årsskiftet og vil være en aktiv del af Venstres valgkamp.

I pressemeddelelsen takker Gitte Rasmussen for de to politikeres indsats for Venstre og for deres fortsatte støtte og deltagelse i valgkampen.

Opstillingsmødet i Venstre Rudersdal finder sted den 23. august.