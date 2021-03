33-årige Christoffer Emil Jørgensen er nyvalgt spidskandidat for Enhedslisten. Han vil blandt andet kæmpe for bedre normeringer, mere fællesskab og borgerinddragelse, og at der skal mere gang i den grønne omstilling i Rudersdal. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Venstrefløjen har fået et nyt ansigt

Christoffer Emil Jørgensen er nyvalgt spidskandidat for Enhedslisten i Rudersdal. Han vil kæmpe for minimumsnormeringer, velfærd, borgerinddragelse og at sætte fart i den grønne omstilling. Og så skal Enhedslisten være mere pragmatiske

Rudersdal - 11. marts 2021 kl. 11:46 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

For et par år siden vendte Christoffer Emil Jørgensen, som så mange andre i hans alder, hjem til Birkerød. Med sig fra København havde han sin kone, historikeren og influenceren Gry Jexen, og deres lille dreng. Og her, i sin barndoms by og kommune blev der slået rødder og en interesse for at gøre en forskel for sit lokalområde blev vakt.

Den 33-årige tidligere elite-svømmetræner og studerende har aldrig engageret sig i lokalpolitik før. Men nu er han nyvalgt spidskandidat for Enhedslisten - det eneste reelle venstrefløjsparti i Rudersdal Kommunalbestyrelse - frem mod kommunalvalget til november.

"Jeg mødte op til mit første afdelingsmøde i Enhedslisten for lidt over et halvt år siden, så det er ikke så længe siden. Jeg tænkte egentlig ikke, at jeg skulle gå ind i lokalpolitik. Men jeg opdagede, hvor rigtigt mange ting, der er at gøre i kommunerne. Velfærdsområdet bliver jo i høj grad styret herfra," siger Christoffer Emil Jørgensen.

"Min søn Eddie går i børnehave nede på Kastaniebakken, og debatten om minimumsnormeringer har optaget mig meget, og det er nok, det, som har gjort, at jeg har taget det her skridt. Og så selvfølgelig den grønne omstilling," fortæller han Rudersdal Avis, som han tager imod i hjemmet på Eskemosegårds Alle i Birkerød.

Mere borgerinddragelse Det er netop med klare ambitioner om at gøre en forskel - ikke mindst på børneområdet og i forhold til sætte fart i den grønne omstilling i Rudersdal, at han nu forbereder sig på valgkampen - og hvis alt går vel - en plads blandt de 23 i Kommunalbestyrelsen.

"Det er ikke sådan, at der er én sag, som har gjort, at jeg gik ind i lokalpolitik. Det er meget børnene og det grønne, som er det, der brænder inde i mig. Og så handler det også om, at vi skal blive meget bedre til at få inddraget borgerne. Der er mange, der ikke føler, de bliver lyttet til, eller at beslutningerne bliver taget over hovedet på dem. For eksempel når de får serveret et færdigt forslag, som man så siger fra over for og så lukker man alligevel Vedbæk Bibliotek, lægger skolerne sammen eller hvad det nu kunne være," siger Christoffer Emil Jørgensen, som for eksempel vil arbejde for, at der skal nedsættes ad hoc-udvalg med repræsentation fra borgerne og etableringen af et fast borgerpanel.

Pragmatisk tilgang I det hele taget skal Ruderdals borgere meget mere med i de politiske diskussioner.

Det er et synspunkt, som Enhedslisten ikke står alene med i Rudersdals politiske landskab, og det er Christoffer Emil Jørgensen også klar over.

For Enhedslistens ny spidskandidat er samarbejdet med de andre partier afgørende i bestræbelserne på at sætte flere røde og grønne fingreaftryk på den politik, der bliver ført i Rudersdal.

Enhedslistens nuværende kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Jensen, som ikke genopstiller, har tit været isoleret i Kommunalbestyrelsen, og Enhedslisten står for eksempel uden for budgetaftalen.

Og Enhedslistens rolle må godt ændre sig, hvis det står til Christoffer Emil Jørgensen.

"Man kan godt mærke, at Enhedslisten står isoleret, og det vil være den første opgave at vise, at jeg gerne vil skabe nogle alliancer, og at vi er klar til at samarbejde. Det har Jacob selvfølgelig heller ikke været imod, men det handler i Rudersdal meget om budgettet. Er du med eller ej? Der bliver lavet nogle taktiske ting og sat nogle blokader. Det må jeg se om jeg kan navigere i. Jeg er jo helt ny, og der er meget, jeg skal lære," siger han og uddyber:

"Måske kunne vi prøve at få noget mere indflydelse. Man kan enten trykke på den røde knap og sige: "Nej. Vi er imod, men de her ting, var vi egentlig for." Eller også kan man sige: "Ja! Men de her ting kunne vi godt ønske os bedre." Det er to forskellige steder at stille sig," siger Christoffer Emil Jørgensen.

Kunne man for eksempel forestille sig, at Enhedslisten var med længere i budgetforhandlingerne i fremtiden?

Fakta Christoffer Emil Jørgensen



Enhedslistens ny spidskandidat er 33 år, gift med historikeren Gry Jexen og sammen har en dreng på fire år. Han er født og opvokset i Birkerød og har gået i folkeskole på den daværende Sjælsøskolen (nu Rude Skov Skole). Han gik på Birkerød Gymnasium, har tidligere arbejdet som fuldtids elitesvømmetræner og vendte tilbage til Birkerød efter at have boet små ti år i København. I fritiden brygger han øl med kammerater i kælderen under familiens villa i Birkerød. "Ja, det tror jeg godt, man kunne forestille sig. Det er jeg faktisk overbevist om, at vi kunne. Det handler jo om at finde en balance mellem principper og pragmatisme. Det har jeg også sagt til de andre i Enhedslisten. Der er en god chance for, at jeg bliver valgt ind, og så har jeg altså ikke tænkt mig at sidde i fire år og trykke på den røde knap. Jeg har tænkt mig at prøve at arbejde for nogle resultater og for at sætte nogle fingeraftryk fra Enhedslisten. Det er vigtigt. Men vi har selvfølgelig vores principper, og vi går jo ikke med til alt. Det er jo heller ikke vores rolle," siger han.

Gode kræfter i ryggen Christoffer Emil Jørgensen studerer til administrationsøkonom på Københavns Professionshøjskole og er færdig her til sommer. Det er jo et glimrende udgangspunkt for at sætte sig ind i de mange komplekse sager, regler og lovgivning, man skal navigere i som kommunalpolitiker.

Men der venter alligevel en stejl læringskurve for den endnu urutinerede politiker. Der er meget, man skal sætte sig ind, når man dels er ny, og dels måske har udsigten til at blive enlig repræsentant for et helt parti i Kommunalbestyrelsen.

Derfor er Christoffer Emil Jørgensen da også i fuld gang med at læse på lektierne og sætte sig ind stoffet, så han kan være klar til eventuelt at varetage hvervet som repræsentant for Rudersdals venstrefløj.

Men han står langt fra alene, forsikrer han:

"Vi er i Enhedslisten organiseret sådan, at vi har en baggrundsgruppe, hvor vi der faktisk er kommet mange nye medlemmer til. Vi sidder ti i sådan en baggrundsgruppe, som mødes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og der sidder gode erfarne kræfter. For eksempel vil Jacob Jensen sidde i den også efter kommunalvalget. Han er inde i lovgivningen og har rigtig meget erfaring, så ham trækker jeg allerde rigtig meget på," siger han og fortsætter:

"Så jeg har mange gode kræfter i ryggen. Men vi håber da, at der måske også kan blive plads til en SF'er, så vi kan hjælpes ad, og vi kunne blive lidt stærkere på venstrefløjen," siger den nyvalgte spidskandidat.