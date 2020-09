Rudersdals Venstre-borgmester Jens Ive er ikke nervøs for, at partiets forhenværende statsministers nye bog eller de udmeldinger han er kommet med i forbindelse med udgivelsen, kommer til at skade partiet. Han frygter mere for Løkkes eftermæle.Foto: Lars Sandager Ramlow

Venstre-borgmester efter Løkkes bog: V skal være en del af fremtiden

Venstre-­borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive er ikke nervøs for, at en ny bog fra partiets forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til at have indflydelse på kommunalvalget 2021. Han håber dog, at Lars Løkke Rasmussen snart vil lade fortiden hvile.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her