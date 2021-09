Artiklen: Venstre: Det er et robust og ambitiøst budget

Venstre: Det er et robust og ambitiøst budget

Budget I Venstre er vi meget tilfredse med årets ambitiøse budgetaftale. Vi fortsætter de massive investeringer i børn, unge og idrætten, samtidig med at der bliver plads til nye investeringer i både den nære sundhed og på ældreområdet.

Det er et robust budget, der skaber sikkerhed for, at vi både kan indfri vores ambitiøse målsætninger og fastholde en stærk kommunal økonomi i hele budgetperioden.

I budgettet har vi på daginstitutionsområdet indarbejdet nybyggeri af over 300 nye pladser allerede i 2022 og 2023, styrkede normeringer, og på skolerne investeres der over 80 millioner kroner i nye læringsmiljøer.

På idrætsområdet skal nye idrætsgrene som Padel understøttes, vores tre store idrætsanlæg skal udvikles ud fra sammenhængende visionsplaner, og der hvor der mangler kapacitet, skal den tilføres. Konkret afsætter vi blandt andet 40 millioner kroner til ny idrætskapacitet i Holte.

Vores grønne omgivelser og miljøet skal beskyttes og bevares. Det er en kerneværdi for Venstre. Derfor skal vi i de kommende år, i et tæt samarbejde med alle borgere, tage hånd om klima- og miljøudfordringerne. Vi er godt i gang, men nu skal der sættes yderligere tempo på, overalt i Rudersdal. Bæredygtige indkøb, fossilfri bilpark, strategi for el-ladestandere, stands forurenende overløb til søerne, og fortsat reduktion af CO2udledningen.

Nye udfordringer kræver nye svar og nye investeringer, og derfor skal vi også investere yderligere i byggesagsbehandlingen, i fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, og børnehandicapområdet kræver en helt særlig bevågenhed og skærpet indsats i de kommende år.

Tak til de to øvrige budgetpartier for saglige og konstruktive drøftelser, det er den saglighed der holder Rudersdals udvikling på sporet, også i et valgår.