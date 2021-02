Peter Lanng Nielsen, formand i DI Hovedstaden (tv) overrækker initiativprisen 2020 til adm. direktør i WindowMaster, Erik Boyter. Med prisen fulgte også en fin skål af glaspusteren Tobias Møhl. Foto: Allan Nørregaard

Vedbæk-virksomhed vinder DI-pris

Coronakrisen har ikke bremset WindowMasters ambitioner om et globalt gennembrud. Virksomheden gentænkte forretningen og har formået at fastholde aktiviteten i en svær periode. Tirsdag modtog WindowMaster DI Hovedstadens Initiativpris 2020.

Rudersdal - 02. februar 2021 kl. 18:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Da den globale pandemi lukkede verden ned i marts sidste år blev WindowMaster hårdt ramt.

Salget og aktiviteter gik næsten i stå fra den ene dag til den anden og produktionen i Tyskland blev sat på lavt blus. Sælgerne kunne ikke rejse nogle steder.

Men de svære tider skræmte ikke den adm. direktør i WindowMaster, Erik Boyter, der hurtigt omstillede sin cleantech-virksomhed.

Digitalt fokus - Vi vendte forretningens marketingsstrategi helt, og der blev sat fokus på online promovering. Vi satte alle investeringer ind på diverse digitale marketings- og salgsaktiviteter. Så selvom vi ikke kunne rejse nogen steder, så skulle budskabet om vores løsninger stadig ud, fortæller Erik Boyter.

Den satsning var rigtig og har betydet, at virksomheden nu er oppe på samme aktivitetsniveau som før krisen og vores fremtidsudsigter har udviklet sig positivt. WindowMaster står nu så stærkt, at de i oktober blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. WindowMaster bliver derfor kaldt »et forbillede« i dansk erhvervsliv og tirsdag ved middagstid modtog virksomheden derfor DI Hovedstadens Initiativpris 2020.

- WindowMaster, Erik Boyter og hele teamet bag har vist, at hvor der er vilje er der vej. Det har krævet store forandringer og store investeringer at vende nedlukning til fremgang. Forretningen er blevet gentænkt og det internationale gennembrud er blevet en realitet på trods af krisen. Det fortjener hæder, siger Peter Lanng Nielsen, Formand i DI Hovedstaden.

Vigtig bæredygtighed Udover at være kommet styrket ud af krisen ved at vende virksomhedens salg og marketing fra personbåret til digital, så prioriterer WindowMaster også bæredygtighed i deres globale drift og i de løsninger, som de leverer.

At WindowMaster er en af de virksomheder, som er med til at gøre Danmark til en grøn førernation, har også haft betydning for valget af dem som året vinder af initiativprisen.

- WindowMaster er en af de virksomheder, som skal være med til at løfte os videre, når verdensmarkederne åbner op igen. Investeringer i den grønne omstilling kommer til at være centrale, når vi skal have gang i økonomien efter coronakrisen. Og så står WindowMaster kun endnu stærkere med deres innovative løsninger på naturlig ventilation, siger Peter Lanng Nielsen.

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) er naturligvis også glad:

- WindowMaster er et beundringsværdigt eksempel på innovativ forretningsudvikling midt i en krisetid. Jeg er imponeret over det drive, som WindowMaster har udvist ved bl.a. at lyndigitalisere deres salg. Virksomheden har vist, at der kan være et stort potentiale i bæredygtig erhvervsudvikling og er med deres historie en inspirationskilde for andre virksomheder - også lokalt i Rudersdal, hvor vi netop har fokus på bæredygtig udvikling og grøn omstilling i året erhvervstema, lyder det fra borgmesteren.