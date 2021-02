Vedbæk ramt af indbrudsstribe

Et par timer senere, klokken 09.52 kom en lignende melding fra Langagervej. Her havde en Mercedes i nattens løb fået knust den lille trekantede rude i højre side, hvorefter der var blevet stjålet to airbags samt det integrerede navigationssystem. Og klokken 10.02 blev politiet kontaktet om endnu et indbrud i en bil. Denne gang på Lampeager.