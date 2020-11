Til foråret får Vedbæk et bibliotekstilbud i Bakkehuset Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Vedbæk får bibliotekstilbud i Bakkehuset

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk skal ligge i Bakkehuset

Rudersdal - 18. november 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Ved årsskiftet lukkede Vedbæk Bibliotek. Det skete af sparehensyn og med begrundelsen, at der ikke var nok, som brugte biblioteket, men efterfølgende har engagementet i hvert fald været tydeligt.

I kølvandet på beslutningen om at lukke biblioteket, har der været talrige læserbreve her i avisen, en underskriftsindsamling og i det hele taget har der været en udtalt utilfredshed med lukningen.

Men nu får borgerne et alternativt bibliotekstilbud, og det bliver som ventet indrettet i Aktivitetscenter Bakkehuset. Det har et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget netop besluttet.

Det bliver dog ikke et bibliotek, som det borgerne kendte. Det ny bibliotekstilbud er blevet til med udgangspunkt i kommunens nye biblioteksstrategi og på baggrund af ønsker fra deltagere på et dialogmøde, som blev gennemført i januar mellem Kultur- og Fritidsudvalget og borgerne i Vedbæk.

Det ny bibliotekstilbud vil for eksempel ikke rumme en egentlig fysisk bogsamling, men "i højere grad rummer forskellige bibliotekstilbud, som tilpasses ønsker og behov i det lokale miljø," som det hedder i en pressemeddelelse fra komunen.

Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Kristine Thrane (S), glæder sig over det kommende bibliotekstilbud i samme pressemeddelelse:

"Vi er rigtig glade for, at biblioteket i samarbejde med Bakkehuset får mulighed for at skabe dette tilbud til borgerne i Vedbæk og Rudersdal generelt," siger hun og fortsætter:

"Det er meget værdsat, at Bakkehuset er med på ideen, og jeg er meget spændt på at få tilbuddet i gang."

Mona stemte imod Med udvalgets beslutning ligger det fast, at bibliotekstilbuddet kommer til at ligge i Bakkehuset.

Forslaget skal endeligt behandles i januar 2021, og inden da er det planen, at der skal afholdes nogle ekstra bruger- og borgermøder, der skal handle om borgernes forslag til tilbud og aktiviteter i de nye rammer, og senest til april næste år tages bibliotekstilbuddet i brug.

Mona Madsen, Lokallistens medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, stemte som den eneste imod forslaget.

Og det er der flere årsager til, forklarer hun.

"Den borgerinddragelse, man har lovet hele vejen, har der i virkeligheden ikke været noget af i virkeligheden. Borgerne ville have et bibliotek med bøger og en bibliotekar, men de er bare blevet kørt over," siger Mona Madsen.

Hun er heller ikke enig i, at det kommende tilbud er noget at glæde sig over.

"Hvis man kigger i den nye biblioteksstrategi, så taler den jo meget om, at det skal være et sted, hvor familien kan samles og hygge. Det skal være en udvidelse af nærmiljøet og alt sådan noget, men det bliver det ikke. Det bliver bare et sted, hvor man kan hente sine bøger og så kan man sætte sig ved en computer og bestille nogle andre. Det er slet ikke et fyldestgørende tilbud. Jeg er meget skuffet og vred," siger Mona Madsen.