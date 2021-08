Vedbæk Havnedag er et gratis arrangement, der løber af stablen søndag den 15. august. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vedbæk Havnedag vender tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vedbæk Havnedag vender tilbage

Vedbæk Havnedag vender tilbage i år søndag den 15. august, hvor der vil være musik og sjov for folk i alle aldre.

Rudersdal - 10. august 2021 kl. 05:40 Kontakt redaktionen

Vedbæk Havnedag vender stærkt tilbage i år. Arrangementet er søndag den 15. august og skal efter planen gennemføres næsten som vanligt i 2021 - med dans, musik, markedsplads med godt til ganen og masser af sjove aktiviteter for hele familien.

- Vi er så glade for at være i luften igen. Sidste år blev vi jo nødt til at lave noget helt andet, da der var meget stramme begrænsninger. Men nu er vi traditionen tro tilbage med et af de største udendørsarrangementer i Rudersdal, siger Lars Wiskum, formand for foreningen vedbæk havnedag.

Der vil være masser af muligheder for sjov med sport og vand, børneteater, jazzkoncert og gøgl – og selvfølgelig det traditionsrige waterrun.

I anledning af nært forestående kommunalvalg vil mange kandidater til lokalvalget stille op i hold i Waterrun iført deres kampagnetshirts, borgmester Jens Ive vil speake konkurrencen som kommentator.

Ingen plankedyst I år vil desværre være uden den traditionsrige plankedyst, hvor to deltagere forsøger at vælte hinanden ned fra en bom i vandet.

Arrangørerne har set sig nødsaget til at aflyse konkurrencen, da den ikke kan afvikles uden at overtræde de gældende coronaretningslinjer.

Afspærret område Grundet fortsatte restriktioner i august, er der i år etableret et afspærret havnedagsområde med plads til 2.500 mennesker, hvor man skal registreres for at holde styr på antallet af deltagere og for at være beredt på en eventuel smitteopsporing efter arrangementet.

Trods afspærringen er der fri entre som altid. Registrering er ikke nødvendig for børn under 16 år og mundbind er ikke påkrævet uanset alder. Hvis man skulle have glemt at registrere sig på forhånd, kan det klares ved indgangen, hvor der dog kan være kø.

De forskellige klubber og foreninger på havnen holder åbent hus på dagen og er ikke omfattet af afspæringen.