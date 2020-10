Vedbæk Garden er klar med sine nye vinterkapper

- Det er af stor betydning for Vedbæk Garden at vi modtager støtte fra lokalområdet, påpeger formanden, som erkender, at 2020 med dets Covid-19 udfordringer, har været et ganske usædvanligt år for Garden. Vi har slet ikke haft mulighed for at vise os frem på sammen måde, som vi plejer. Det er enormt vigtigt for garden at være synlig i nærområdet, ikke mindst for at skabe interesse blandt unge piger men også med det formål at skabe glæde blandt borgerne og derigennem få mulighed for at spille ved lokale arrangementer, siger Christine Mohr.