Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget, mener, at Vaserne er et af kommunens vigtigste naturområder. Nu får områdets broer og trapper en kærlig hånd. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vaserne skal have en kærlig hånd

Vaserne byder på mange naturoplevelser for både gående og cyklende, og det er ifølge en kommunal pressemeddelelse vigtigt for Rudersdal Kommune, at området dels bevarer sit naturlige præg, dels bliver nænsomt vedligeholdt og udviklet. De seneste år er mange stier istandsat med ny grusbelægning, mens et samarbejde med Aage V. Jensens Naturfond i 2016 resulterede i byggeriet af Vasetårnet og et fugleskjul til glæde for de mange, der cykler eller går tur i Vaserne eller Frederikslund Skov.