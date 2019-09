Se billedserie Den 62-årige nordmand Arne Martin Thingnes er ved at vandre fra Norge til flygtningelejren Moria på den græsek ø Lesbos . Det er en tur på cirka 3000 kilometer, som Arne Martin Thingnes tilbagelægger for at skabe opmærksomhed omkring flygtninge krisen. Privatfoto

Vandrende nordmand vil skabe opmærksomhed om flygtninge

Rudersdal - 03. september 2019 kl. 10:30 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at skabe opmærksomhed omkring flygtninge, der er fanget på den græske ø Lesbos, er den 62-årige nordmand Arne Martin Thingnes ved at vandre fra Norge til Lesbos. En tur på cirka 3000 kilometer, der blandt andet bringer ham igennem Rudersdal, hvor han i sidste uge slog lejr hos sin fætter i Birkerød.

Lesbos har tidligere været mest kendt som yndet feriedestination, men det er nu ikke for de kridhvide strande og det azurblå have, at Arne Martin Thingnes er på vej til Lesbos.

- Jeg går fra Norge til flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos, og det gør jeg for at skabe opmærksomhed omkring de kummerlige forhold, som op mod 10.000 flygtninge lever under i flygtningelejren, siger Arne Martin Thingnes.

Arne Martin Thingnes har været på Lesbos to gange i 2015, hvor han hjalp med at tage imod de bådflygtninge.

- Jeg er meget optaget af den sag, og i sommeren 2015 blev der jo skabt meget opmærksomhed omkring flygtningene, da liget af den lille syriske dreng Alan Kurdi flød i land i Tyrkiet, siger Arne Martin Thingnes, der den 1. august gik pension efter at have været SFO-leder.

Ifølge Arne Martin Thingnes har verden dog igen stort set glemt den humanitære krise, der fortsat udspiller sig på Lesbos.

- Vi kan simpelthen ikke være det bekendt, og det er en sag, der betyder utrolig meget for mig. Men det er så historieløst, at Europa bare lukker sine øjne, ører, hjerte og grænser for folk, der flygter fra krig, siger Arne Martin Thingnes.

Ifølge Arne Martin Thingnes er Moria-lejren skabt til at huse mellem 2000-3000 personer, men i øjeblikket er antallet af personer i lejren dog nærmere 10.000.

- Jeg synes, at det er utrolig egoistisk, at vi i vores del af verden ikke gør mere for at hjælpe de her mennesker. Vi har så meget velstand, men vi vil alligevel ikke hjælpe mennesker i nød. 99 procent af menneskerne i den lejr er krigsflygtninge, og de eneste de vil have er tryghed, for dem selv og deres familier siger Arne Martin Thingnes, der altså ikke giver meget for påstandene om, at de er flygtninge, der blot ønsker at skabe bedre økonomiske forhold for sig selv.

Arne Martin Thingnes mener, at Norge oga alle EU-lande burde tage imod en andel af de flygtningene.

- Målet må jo være at få tømt de lejre. For at behandle mennesker, der er flygtet for krig og elendighed, sådan som vi gør, det er uanstændigt og uværdigt, siger Arne Martin Thingnes, der, efter at have slået lejr i tre dage hos fætteren i Birkerød, har genoptaget sin vandring ned gennem Europa.

Han regner med at nå frem til Moria-lejren den 5. december, og han erikke i tvivl om, at det ikke bliver et kønt syn.

- Jeg tror, at det på mange måder bliver en forfærdelig oplevelse at se, for folk bor jo under meget slemme forhold, hvor eksempelvis de sanitære forhold er næsten totalt brudt sammen, siger Arne Martin Thingnes, der håber, at hans vandring kan skabe så meget opmærksomhed, at det kan resultere i et politisk pres.

- Det er jo borgerne, der vælger politikerne, så det kan være, at de blive opmærksomme på at stemme på nogle politikere, der er mere næstekærlige og har fokus på at hjælpe mennesker i nød, siger Arne Martin Thingnes.