Mette Bohr og Olav Felbo vil have, at politikere og partier melder konkret ud om deres klimaambitioner før kommunalvalget til novemer. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Valget skal være et klimavalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valget skal være et klimavalg

Klimabevægelsen Rudersdal vil have klimaet som et centralt emne i kommunalvalgkampen. Og så skal vælgerne være klar over, hvad de politiske partierne helt konkret vil for at nå klimamålene, før de kaster deres stemme

Rudersdal - 02. juni 2021 kl. 11:41 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Der er allerede mange emner, som fylder debatten op til det kommunalvalg, som efterhånden er tæt på.

Men borgerinddragelse, skatteprocenter, minimumsnormeringer, separatkloakering, byernes udvikling, ældre og skoler med mere må ikke skygge for et helt afgørende emne, hvis man spørger Klimabevægelsen i Rudersdal.

Den lokale afdeling af Klimabevægelsen vil nemlig have, at kommunalvalget i høj grad bliver til et valg om klimaet.

"Vi er selvfølgelig meget bekymret for klimaet, og der er for eksempel netop kommet en rapport fra det Internationale Energiagentur, der siger, at vi virkelig skal tage os sammen, hvis vi skal nå noget som helst," siger Mette Bohr fra Klimabevægelsen i Rudersdal, som blev dannet i oktober sidste år.

Faktisk skal det gå rigtig stærkt, og der er brug for konkret handling fra de lokale politikere.

"Nu ligger der et drivhusgasregnskab, som netop er blevet præsenteret. Deri kan man se, at vi nu udleder 5,3 ton C02 pr. indbygger i Rudersdal, og vi skal ned på 1,3 ton pr. indbygger, hvis vi skal overholde 2030-målsætningen om at reducere med 70 procent. Vi skal reducere udledningen som kommune med 226.000 ton CO2. Det er rigtig meget," siger Olav Felbo - ligeledes fra Klimabevægelsen i Rudersdal.

"Det gode er, at man nu i kommunen arbejder målrettet med at sætte tal på, og at man skal lave en klimahandlingsplan for, hvordan man når det her mål, og hvordan man opnår den her kæmpe reduktion. Og der er dét, at vi gerne vil have frem til valget: at de forskellige politiske partier melder klart ud om, hvordan vi skal nå det. Hvad de rent konkret vil gøre. Sådan at man som vælger i Rudersdal Kommune kan finde ud af, hvilket parti, man synes, har den fornuftigste plan til at nå målene," fortsætter han.

Oplagt spydspids Rudersdal har som kommune et rigtig godt udgangspunkt for at blive en spydspids-kommune i kampen for en bæredygtig fremtid, mener Klimabevægelsen i Rudersdal.

Det skyldes blandt andet, at Rudersdal er begunstiget med ressoucestærke borgere og store natur- og skovarealer. Omvendt er det begrænset med store CO2-forurenere som tung industri og landbrug.

"Rudersdal Kommune råder jo på mange måder over nogle meget store ressourcer. Indkomstgrundlaget er betydeligt, og vi ligger højt på de fleste parametre i forhold til resten af landet. Derfor er det oplagt, og det burde være muligt at kunne indtage en førerposition eller i hvert fald en fremskudt position på denne dagsorden. Vi har ressourcerne til det, og der er ikke så mange undskyldninger," siger Mette Bohr.

Er den politiske vilje der? Rudersdal Kommune er da også en del af klimapartnerskabet DK2020 og barsler med en klimahandleplan, som skal anvise vejen mod det ambitiøse reduktionmål i 2030 og en status som klimaneutral i 2050.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en tidsplan for det arbejde, og i den er der lagt op til, at den ny kommunalbestyrelse til januar næste år skal tage stilling til scenarier, mål og hvilke tiltag, kommunen skal tage i brug for at nå disse mål.

"Det er fint, at man lægger et drivhusgasregnskab frem, og at man har tilsluttet sig DK2020-samarbejdet om at leve op til nogle målsætninger. Det er et stort fremskridt, at man har bundet sig til denne udvikling og har forpligtet sig til at gøre noget. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, er jo altid, når man går fra de fine planer, til man rent faktisk skal udføre det. For det er jo, når man skal træffe beslutninger, som koster penge, at spørgsmålet er, om den politiske vilje er til stede," siger Olav Felbo.

Klimabevægelsen i Rudersdal mener altså, at partierne skal fremlægge helt konkrete planer allerede inden valget til november af hensyn til de klimabevidste vælgere.

Og det er ikke nok bare at sige, at man gerne vil en grøn dagsorden eller prioriterer klimaet uden at redegøre for, hvordan man vil gøre det.

"Alle partierne siger, de vil noget. Men hvad vil de konkret gøre? Ikke bare floskler. Jeg tror ikke på den politiske vilje, hvis politikerne ikke vil lave klare, målbare delmål med for eksempel en tidshorisont på 2-4 år, som vi kan følge med i og reagere på, hvis de ikke opfyldes," siger Mette Bohr og fortsætter:

"Det er ikke nok med smukke ord. Der skal handling til, og vi har op til et kommunalvalg krav på som borgere og vælgere at få at vide helt klart, hvordan politikerne vil sikre, at vi som kommune og borgere kan komme i mål med at omstille vort samfund i forhold til de enorme udfordringer, som klimakrisen stiller til vores lokalsamfund."

Fakta Rudersdals CO2-udledning

I Rudersdal Kommune udledes der årligt 301.000 ton CO2 ifølge kommunens nys præsenterede drivhusgasregnskab. Udledningen skal reduceres til 75.000 ton i 2030



Elforbrug = 37 procent af udledningen

Varmeforbrug = 33 procent

Transportsektoren = 25 procent

Øvrige udledninger og landbrug = 5 procent







Kilde: Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune udledes der årligt 301.000 ton CO2 ifølge kommunens nys præsenterede drivhusgasregnskab. Udledningen skal reduceres til 75.000 ton i 2030 Kommunen er vigtig Rudersdal kan selvfølgelig ikke løse klimaudfordringerne på egen hånd, men kommunen kan og bør tage en afgørende rolle på sig, hvis man spørger Klimabevægelsen i Rudersdal.

Politikerne alene kan ikke gøre det. Det er alle Rudersdal borgeres ansvar. Men politikerne spiller en afgørende rolle for at sætte kursen, målene og rammerne.

"Det er vigtigt for kommunen at tage et lederskab i forhold til at gøre det nemmere for os som borgere selv at kunne gøre en indsats. Det er klart, at kommunen selv kan løfte noget af opgaven. For eksempel ved at energirenovere egne bygninger og sætte solceller på tage, men det er jo en mindre del af kommunens samlede udledning, som skyldes kommunens egne bygninger. Så det er vigtigt også, at man skaber nogle rammer, så man også mobiliserer borgerne," siger han og fortsætter:

"Kommunen kan for eksempel være med til at facilitere, at der er en god udbredt ladestruktur til elbiler og eldrevne busser. Man kan måske også gøre det nemt at have delebilsordninger med elbiler, og man kan gøre det nemmere at tage cyklen. Der er en masse ting, som kommunen kan gøre for at gøre rammerne bedre, så det gode klimarigtige valg også bliver det nemme valg for borgeren," siger han.

I det hele taget venter der Rudersdal - over en bred kam - en stor opgave på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Og derfor - synes Klimabevægelsen i Rudersdal - er det så afgørende, at kommunalvalget bliver et klimavalg. Og at partier og politikere fortæller om deres konkrete klimaplaner.