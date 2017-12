Se billedserie I det historiske gamle køkken på Mothsgården sidder her fra venstre brygmester emeritus Bjarne Pedersen flankeret af museumsinspektør Svend Christensen, der er leder af Mothsgården. Overfor er det brygmester Dorthe Meland og leder af Rudersdal Museer, Jon Voss. De får sig en kop kaffe, mens der bliver sendt lange blikke til den egenproducerede valnøddesnaps på bordet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Valfart til valnøddesnapsen

Rudersdal - 01. december 2017 kl. 06:11 Af Lars Sandager Ramlow

Fra nær og fjern kommer folk valfartende til Mothsgården i hjertet af Søllerød, når Rudersdal Museer sætter sin berømte valnøddesnaps til salg.

Sådan har det været de seneste år, og snapsen er med årene blevet et brand for museet. Lørdag den 2. december bliver årets udgave sat frem på museumbutikkens disk, og publikum kan godt glæde sig, lyder det med stolthed fra brygmester Dorthe Meland i Frederiksborg Amts Avis fredag:

- Ligesom med vindruer er der stor forskel på valnødderne fra år til år. Sol, regn, vind, kulde og varme har stor indflydelse på nødderne, der i år blev plukket den 13. juli ude i museets baghave. Det var i sidste øjeblik, for der havde allerede været andre og plukke, ligesom vores egern havde taget godt for sig. Heldigvis har det været et godt nøddeår, så der var nødder nok, og kvaliteten af nødderne var i top. Det kan også ses på snapsen. Den har en meget smuk gylden farve, og i år har jeg også filtreret snapsen en smule anderledes end tidligere. Jeg er selv meget tilfreds med resultatet, siger Dorthe Meland.

Det er tredje år, at hun har stået alene for snapseproduktionen, der blev indledt tilbage i 1999 af brygmester emeritus, Bjarne Pedersen. Han har haft Dorthe Meland i lære, og den 78-årige tidligere maskiningeniør hjælper stadig med at holde stigen, når nødderne skal plukkes.

Museumsinspektør Svend Christensen, der er leder af Mothsgården, er også tydeligt tilfreds med snapsen.

- Den er virkelig lækker. Den er intens i smagen, men samtidig meget blød og rund. Nu skal jeg jo passe på, hvordan det her bliver opfattet, men jeg synes, den er kraftigt vanedannende, lyder det med et smil, inden han fortsætter:

- Og det er ikke kun mig, der synes det. Vi kan jo se, at folk kommer igen og igen - år efter år for at købe snapsen. For mange er den blevet fast inventar på julebordet, og efter vi har indført 20 centilters flaskerne, er der flere, der fortæller os, at de bruger snapsen som mandelgave.

Dorthe Meland overtager ordet:

- Det er jo lidt sjovt. Jeg kender flere kvinder, der bestemt ikke kan lide snaps. Men denne valnøddesnaps drikker de med stor fornøjelse. Den kan naturligvis drikkes kold, men den er allerbedst ved stuetemperatur, lyder det fra brygmesteren i Frederiksborg Amts Avis.

Udover på Mothsgården kan snapsen også købes på Vedbækfundene ved Gl. Holtegaard så længe lager haves.