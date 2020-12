Sundhedspersonale vaccineres mod Covid-19 på Odense Universitetshospital i Odense, mandag den 28. december 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vacciner kommer snart til Rudersdal

De nordsjællandske plejecentre vil blive prioriteret i anden leverance, som er planlagt fra den 29. december til den 14. januar

Rudersdal - 28. december 2020 kl. 12:20 Kontakt redaktionen

Den 27. december blev de første corona-vacciner givet på plejehjem og hospitaler i hovedstadsregionen. Meldingen er at alt er gået godt den første dag.

Beboere på plejehjem i Ishøj, Herlev og København og frontpersonale på covid-afsnit og intensivafdelinger på regionens hospitaler var de første, der lagde arm til den længe ventede vaccine i Region Hovedstaden. I alt blev 1.694 vaccineret, og arbejdet fortsætter i morgen.

Alt er forløbet godt, fortæller formand for vaccinations-task forcen i Region Hovedstaden og lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital Jonas Egebart i en pressemeddelelse:

Plejecentrene i Rudersdal i prioriteret rækkefølge: Plejecentret Sjælsø

Den Selvejende Institution Lions Park Birkerød

Lions Park Søllerød, Plejecenter

Plejecenter Byageren

Plejecenter Frydenholm

Plejecenter Bistrupvang

Krogholmgaard Bofællesskab

Plejecenter Skovbrynet

Bofællesskaberne Æblehaven

Plejecenter Hegnsgården "Det har været et stort arbejde, som lykkedes ned til mindste detalje. Nu er vi i gang, og det bliver et vendepunkt i kampen mod corona," siger Jonas Egebart, som er særligt imponeret over det store samarbejde omkring vaccinationsindsatsen:

"Regionens apotekere, der tog imod vaccinerne fra Seruminstituttet; chaufførerne, der kørte ud med vaccinen tidligt i morges; de praktiserende læger, der stod klar på plejehjemmene; det i øvrigt travle personale på hospitalerne, der vaccinerede deres kollegaer; Kommunernes medarbejder på plejehjemmene, som har fået det praktiske til at gå op i en højere enhed. Alle dem og rigtigt mange flere skal have æren for, at vi er godt i gang," siger Jonas Egebart.

Køreplan for resten af plejehjemmene klar i starten af næste uge

Jonas Egebart forventer, at det i starten af ugen lægges fast, hvornår resten af plejehjemmene i regionen får mulighed for at vaccinere beboerne.

"Vi har taget et lille men vigtigt første skridt. Nu skal vi hurtigst muligt ud til de mange ældre på regionens plejehjem, som stadig venter på en vaccine. Vi tager først plejehjemmene i de kommuner, hvor der har været største smittetryk - og i starten af næste uge melder vi en endelig plan ud," fortæller han.

Forventning er, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine 14. januar. Alle skal have to vacciner, og det forventes, at regionen kan gå i gang med anden vaccine 17. januar.

