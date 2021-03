Susanne Tronier er Centerchef for hjemmepleje og aktivitetstilbud i Rudersdal Kommune. Her ses hun sammen med Baharr Mazloumi og i gang med at gennemgå arbejdsgangene, informationen til borgerne samt værnemidlerne, da der fredag den 20. februar var »pop-up vaccinationsklinik i Birkerød Idrætscenter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Vaccinationsprogram: Kommunen kimes ned

Susanne Tronier, der er chef for Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud redder derfor trådene ud overfor avisen:

- I kommunerne har vi hovedsageligt en koordinerende rolle, hvor vi hjælper Sundhedsstyrelsen og regionerne med at gennemføre vaccinationsprogrammet. Sundhedsstyrelsen beslutter, hvornår de forskellige målgrupper skal vaccineres, mens regionerne administrerer tidsbestillingen og eksempelvis beslutter, hvor og hvornår pop-up vaccinationsklinikkerne kommer til kommunen. Vi kan i kommunen derfor ikke ændre i rækkefølgen af vaccinationer eller beslutte, hvor borgerne skal køre hen for at blive vaccineret. Borgere som ikke får hjælp til transport skal selv bestille tid på hjemmesiden »vaccination.dk«, hvor man bruger sit Nem-Id eller via telefonen. Vi har derfor ikke adgang til at bestille tid på borgerens vegne, understreger centerchefen.

- Der er ingen tvivl om at vaccinationsindsatsen er en stor og omfattende opgave, som kræver en høj grad af koordinering. Det er derfor også meget tilfredsstillende, at vores arbejde med at understøtte sundhedsmyndighederne og regionen forløber helt efter planen. Det er ikke mindst glædeligt at borgerne i plejecentrene er meget tæt på at være 100 procent færdigvaccinerede, ligesom vi er rigtig godt på vej med vaccination af de ældste borgere samt borgere over 65 år som modtager hjemmehjælp. Det kan vi kun være meget tilfredse med.