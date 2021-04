Næste onsdag åbner det nye vaccinationscenter i Søndervangshallen. Foto: Ritzau/Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vaccinationscenter i Birkerød åbner 5. maj

Det nyåbnede vaccinationscenter i Søndervangshallen vil have åbent to dage om ugen og kan vaccinere op mod 1500 borgere om dagen

Rudersdal - 27. april 2021 kl. 09:09 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Fra næste onsdag 5. maj er det nu muligt for Rudersdals borgere at blive vaccineret i egen kommune.

Det nye vaccinationscenter i Søndervangshallen i Birkerød kan vaccinere 500 borgere på åbningsdagen, og derefter vil åbningstider og antal vaccinationer i centret afhænge af vaccineleverancer og regionens samlede kapacitetsplanlægning.

Der kan maksimalt vaccineres 1.500 borgere dagligt i det nye center i Birkerød, som vil have åbent to dage om ugen.

Det nye center giver borgerne flere muligheder for at blive vaccineret i Nordsjælland ifølge formanden for sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (K):

"Det er dejligt, at regionen i næste uge kan åbne endnu et vaccinationscenter. Jeg er glad for, at der allerede er stor søgning til centret, og på kort tid er de 500 tider til åbningsdagen blevet booket. Men der bliver løbende lagt nye tider ud, som man kan bestille på vacciner.dk, fortæller han og tilføjer:

"Det nye center er en satellit til det store vaccinationscenter i Hillerød, så borgere i Nordsjælland får flere muligheder for blive vaccineret i deres lokalområde. Tidligere i april har vi åbnet et vaccinationscenter i Snekkersten, og i slutningen af maj kommer der et vaccinationstilbud i Frederikssund," siger han i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Borgere, der har fået invitation til vaccination, kan booke tid på vacciner.dk ved hjælp af NemID. Borgere uden NemID kan benytte regionens bookingtelefon 38 66 00 00.