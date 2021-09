VM-sølv til Holteroer i kajak

Stella G. Winther fra Holte Roklub fik en perfekt afslutning på sæsonen, da hun for nylig vandt VM-sølv for juniorer i toer-kajak sammen med Maribo-roeren Katrine Jensen.

I det hele taget har det været en ekstraordinær travl sæson med udtagelse til internationale stævner for ikke alene Stella G. Winther, men for flere af Holte Roklubs dygtige roere.

Som ung kajakroer er sidste år som juniorroer et særligt år, fordi man her for første gang har mulighed for at repræsentere Danmark ved ungdoms-VM. For Stella G. Winther gik drømmen i opfyldelse om dels at være udtaget af landstræneren til VM, men også om faktisk at kunne krone sin ungdomskarriere ved VM i Portugal med en sølv-medalje i U18-aldersgruppen.

Slog store kajaknationer

39,5 sekunder tog det Stella G. Winther og Katrine Jensen at ro de sølv-givende 200 meter, og dermed var danskerne hurtigere end flere af de store kajaknationer som Spanien, Frankrig og Tyskland, kun den ungarske kajak var en smule hurtigere.

"Jeg ved hvor mange, der drømmer om at træde op på netop dét medaljepodie, derfor er det en stor lykkefølelse at være blandt de få, der får lov til det. En sølvmedalje ved ungdoms-VM er på mange måder min drøm, der går i opfyldelse og den beviser, at Katrine og jeg hører til i verdenseliten. Jeg håber, at det her kan inspirere andre børn og unge til at forfølge deres drømme," siger Stella G. Winther i en pressemeddelelse.

Hun fylder 18 år i år, og går dermed fra at være juniorroer til at skulle ro i den noget sværere seniorrække mod blandt andre den nyslåede verdensmester Emma Jørgensen.

Ved det netop overståede junior-VM i Portugal deltog 20 danske roere, som i alt vandt seks medaljer i de 21 discipliner, de stillede op i. Ud over toerkajakken over 200 meter stillede Stella G. Winther også op i firerkajak på 500 meter-distancen med roere fra hhv. Silkeborg og Kajakklub 361, her blev det til en flot femteplads.

I det hele taget har der i år været ekstraordinært travlt for flere af Holte Roklubs kajaktalenter ved internationale stævner.

En anden Holte-roer, nemlig Jonas B. Durr, har netop roet Olympic Hopes Regatta for roere under 17 år i Tjekkiet. Her var i alt 25 roere udtaget til det prestigefyldte stævne, hvor dét at være udtaget er en stor præstation i sig selv.

De to Holte-roere har ydermere været til nordiske mesterskaber for juniorer sammen med endnu flere Holte-roere, nemlig Julie B. Durr, Anne-Sofie Jensen og Oskar Hartmann. Her gjorde Holte-roerne rigtig god figur med i alt syv guldmedaljer, fem sølv og tre bronze. De flotte NM-medaljer blev fejret i Holte Roklub med hurraråb og stor lagkage til alle klubbens medlemmer.

Holte Roklub tager ikke flere medlemmer ind i år, men til foråret kan man igen komme i betragtning til klubbens roskoler.

msr