VIDEO OG BILLEDER: Ny biograf skruer op for alle effekter

- Jeg er meget taknemmelig over de midler, Nordisk Film har investeret her i Lyngby. Vi har også en Supreme-sal og en ny kiosk, og det er ikke bare en floskel, når jeg siger, at vi her i Lyngby i dag har Sjællands fedeste biograf. Ombygningen har taget omkring et år og undervejs var vi nødt til at få bygget et ekstra betondæk for at kunne modstå vibrationerne. Men ventetiden har været det hele værd. Vi kan nu tilbyde vores gæster nogle helt fantastiske og unikke oplevelser, siger Alex Oxholm.