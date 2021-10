Der er delte meninger om, hvordan man tæller børn og personale i kommunens institutioner. Arkivfoto: Rudersdal Kommune

V svarer EL: Hvem fører hvem bag lyset

Enhedslisten i Folketinget støtter tallene fra Danmarks statistik, påpeger Venstres Jens Darket som svar til Christoffer Emil Jørgensens kritik.

Rudersdal - 15. oktober 2021 kl. 04:39

- Vi er helt enige i at "vælgerne bliver ført bag lyset på børneområdet". Men det er altså Enhedslisten, der fører vælgerne bag lyset. Med de seneste tal opgjort af Danmarks Statistik for 2020 - som er den officielle metode Folketinget inklusiv Enhedslisten benytter - opfylder Rudersdal Kommunes dagtilbudsområde allerede i dag minimumsnormeringerne, påpeger Venstres Jens Darket som svar til Christoffer Emil Jørgensens kritik ovenfor.

Jens Darket vil ikke gå ind i en videre diskussion, om det er den rette metode, der bruges:

- Det overlader vi trygt til eksperterne hos Danmarks Statistik og Folketinget at tage stilling til, siger Jens Darket, der fortsætter:

- Selvom vi i dag ligger på en given minimumsnormering, så synes vi i Venstre fortsat, at det giver god mening, at sætte yderligere midler af til området - blandt andet for at gøre det lettere at tilbyde praktikpladser for pædagogstuderende, forbedre normeringerne yderligere og forbedre løn- og arbejdsvilkårene, argumenterer Venstre-politikeren.

Andet end normeringer Han peger på, at det er vigtigt også at være bevidst om, at minimumsnormeringer langt fra er det eneste, der definerer kvaliteten i dagtilbud.

- I Rudersdal har vi erfaring med at en høj andel af uddannet pædagogisk personale og medarbejdernes efteruddannelse har stor betydning for kvaliteten og medarbejdertilfredsheden. Vi er glade for, at vi igennem mange år har ligget rigtig højt på disse områder. Og vi kan jo også konstatere, at vi har en meget høj tilfredshed blandt medarbejdere og forældre til de børn, som benytter vores dagtilbud, understreger Jens Darket.

Han fortsætter:

- Det er et område, vi har satset på i rigtig mange år med fokus på kvaliteten i relationen mellem de professionelle og børnene og at dette arbejde kan ske i pædagogisk velegnede rammer.

Jens Darket uddyber, at det blandt andet betyder, at der løbende er blevet moderniseret og nybygget institutioner, som understøtter det pædagogisk arbejde med inddragelse af den nyeste forskning og viden på dagtilbudsområdet.

- At Enhedslisten i Rudersdal efter otte år i kommunalbestyrelsen nu viser interesse for dagtilbudsområdet hilser vi naturligvis velkommen, slutter Jens Darket.

