Søren Hyldgaard måtte sige farvel til kommunalbestyrelsen i Rudersdal den 27. maj 2020. Her blev han erklæret ?ikke valgbar? efter en dom ved Landsretten for to hastighedssager. Foto: Lars Sandager Ramlow

V-politiker på farten igen: Derfor skal han vente et helt år på at komme i byrådet

Søren Hyldgaard (V) er i fuld gang med valgkampen. Bliver han valgt, må han dog vente et helt år med at træde ind i kommunalbestyrelsen. Her kan du læse hvorfor...

Rudersdal - 23. oktober 2021 kl. 15:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Rudersdal: - Jeg brænder for, at Rudersdal fortsat skal være en af Danmarks mest attraktive kommuner at bo, arbejde og leve i. Jeg holder meget af politik, og jeg vil gerne engagere mig. Derfor genopstiller jeg.

Sådan lyder det oppe fra små tre meters højde på Bistrupvej foran Birkerød Idrætscenter lørdag ved middagstid, hvor Venstre-politikeren Søren Hyldgaard ligesom så mange andre kandidater er i fuld sving med at sætte valgplakater op.

Søren Hyldgaard måtte ellers sige farvel til kommunalbestyrelsen i Rudersdal den 27. maj 2020. Her blev han erklæret "ikke valgbar" efter en dom ved Landsretten - for to hastighedssager - var blevet endelig.

Ligesom flere andre kandidater havde Søren Hyldgaard (V) travlt med at hænge valgplakater op på Bistrupvej foran Birkerød Idræts- center, da klokken blev 12.00 lørdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Jeg dummede mig, da jeg for seks år siden, i sommeren 2015, kørte for stærkt på Lyngby Omfartsvej ligesom mere end 6000 andre bilister i den meget omdiskuterede fartsag om manglende skiltning. Hastigheden var sænket fra 90 kilometer i timen til 50 på grund af vejarbejde, og det var jeg simpelthen ikke nok opmærksom på. Så jeg kørte med den normale tilladte hastighed og blev derfor blitzet af politiets fotovogn, fortæller Søren Hyldgaard.

Lov var blevet skærpet Dommen betød, at den i dag 50-årige politiker mistede sit kørekort i et halvt år samtidig med, at han fik en bøde på 12.000 kroner.

Men ikke nok med det. Oveni kom en ekstra straf.

- Jeg kørte for stærkt i 2015, men fik først min dom i 2019. Desværre for mig var »Valgbarhedsloven« i mellemtiden blev skærpet i 2018, få måneder inden jeg skriftligt blev sigtet. Stramningen betød, at jeg pludseligt ikke længere var valgbar. Hvis ikke sagsbehandlingen havde trukket ud - og hvis jeg havde fået min dom før stramningen i 2018, så havde der ikke været noget problem. Så havde jeg fortsat været valgbar, forklarer Søren Hyldgaard til Frederiksborg Amts Avis.

Man kan ikke lige se det på billedet, men der var faktisk kamp om placeringerne på lygtepælene på Bistrupvej foran Birkerød Idrætscenter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Fik et pænt valg i 2017 Han stillede op til kommunalvalget i Rudersdal og blev valgt første gang i 2009. Ved valget i 2017 fik Søren Hyldgaard 479 personlige stemmer, og ud af de 27 navne, der stod på Venstre daværende opstillingsliste, var han den, der fik fjerde-flest krydser ud for sit navn.

Søren Hyldgaard var i 2019 også kandidat for Venstre til Folketingsvalget, hvor han stillede op i Helsingør-kredsen. Dommen i 2019 fik ham til at trække sit kandidatur samtidig med, at han tog ulønnet orlov fra Rudersdal Kommunalbestyrelse, som han endeligt forlod i maj 2020.

- Jeg synes, at dommen har ramt mig rigeligt. Derfor synes jeg ikke, at det er problematisk, at jeg stiller op igen, understreger Søren Hyldgaard, der fortsætter:

- Hvis jeg bliver valgt, kan jeg dog først indtræde i kommunalbestyrelsen i januar 2023, hvor jeg igen er valgbar ifølge reglerne. Det betyder dog ikke, at jeg vil ligge på den lade side i hele 2022. Jeg er fortsat medlem af Venstre og vil arbejde ihærdigt for både partiet og mine mærkesager. Min suppleant vil repræsentere mig til kommunalbestyrelsesmøderne. Og så begrænser min lokalpolitiske karriere sig jo forhåbentlig ikke bare til den kommende valgperiode. Jeg elsker politik og vil gerne være med de næste forhåbentligt 15-20 år, siger Søren Hyldgaard.

Han pakker stigen sammen og fortsætter sin færd - i første omgang mod den næste lygtepæl....

Sådan så forsiden af Frederiksborg Amts Avis ud den 6. februar 2019, efter at Venstre-politikeren Søren Hyldgaard i byretten var blevet dømt for tre fartovertrædelser på Lyngby Omfartsvej tilbage i sommeren 2015. Ved Landsretten blev dommen dog nedjusteret, og Hyldgaard blev kun dømt for to forseelser. Dommen kostede ham dog stadig en pause fra det politiske. Faksimile: Lars Sandager Ramlow