V og S-politiker: Stil op til valget og gør kommunen endnu bedre

Om et år fra nu går det løs. Så bliver gadebilledet fyldt med valgplakater op til kommunalvalget den 16. november 2021. Socialdemokraten Erik Eugen (tv) og Venstres Per Carøe håber og vil gerne slå et slag for, at en række nye ansigter kommer til at pryde plakaterne. Foto: Lars Sandager Ramlow