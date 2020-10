Pia Grøhn Lorentsen er medlem af Venstre i Rudersdal og er den ene af de to politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød. Pia Grøhn Lorentsen afviser, at hun skulle være trådt ud af Lions Park Birkerøds bestyrelse. Hun afviser også, at hun kan afsættes af kommunalbestyrelsen. Foto: Lars Sandager Ramlow

V-kvinde: Jeg er ikke udtrådt af Lions-bestyrelsen

Rudersdal - 28. oktober 2020 kl. 10:37 Af Lars Sandager Ramlow

- Jeg er ikke udtrådt af bestyrelsen!

Sådan siger Pia Grøhn Lorentsen, som er medlem af Venstre i Rudersdal, og som er et af de to politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød. I starten af denne uge fik hun at vide, at kommunalbestyrelsen ville blive orienteret om, at hun havde valgt at træde ud, så der derfor skulle udpeges et nyt medlem.

- Når man bliver politisk udpeget til en bestyrelsespost som denne, så sker det som en del af konstitueringen i kommunalbestyrelsen efter et kommunalvalg, påpeger Pia Grøhn Lorentsen.

Hun blev udpeget til suppleant efter kommunalvalget i 2017, og indtrådte som bestyrelsesmedlem i Lions Park Birkerød i februar 2019 efter et dødsfald.

- Sådan en udpegelse gælder for hele valgperioden. Det fremgår klart og tydeligt af §17 i den kommunale styrelseslov. Hverken kommunaldirektøren, borgmesteren eller byrådet kan altså afsætte mig, blot fordi jeg ikke vil anerkende deres alternative bestyrelse, lyder det trodsigt fra Pia Grøhn Lorentsen.

Ovenstående er den seneste udløber af striden om magten i Lions Park Birkerød, hvor kommunen og Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) har fremført, at man ikke vil anerkende den siddende bestyrelse, som kommunen mener er »illegitim«. Kommunen er heller ikke enig i, at det er Lions Club Hillerød, som udpeger de ikke politisk udpegede medlemmer.

- To uvildige advokatnotater fra nogle af Danmarks førende advokater, Horten Advokater og Kromann og Reumert, har ellers slået fast, at den nuværende bestyrelse er lovlig, og at Lions Club Søllerød IKKE har udpegningsret, argumenterer Pia Grøhn Lorentsen, der fortsætter:

- Jeg vil hverken gøre noget, der er moralsk forkert eller ulovligt, blot fordi kommunen og borgmesteren ønsker dette. Og jeg er på ingen måde i tvivl om, at den siddende bestyrelse er lovlig, mens den alternative bestyrelse mere har karakter af et »kupforsøg« styret af borgmesteren og kommunaldirektøren, lyder det skarpt.

Den nye bestyrelse - med Lions Club Søllerøds bestyrelsesformand, tidligere kommunaldirektør Bjarne Pedersen i spidsen, har indkaldt til bestyrelsesmøde i Lions Park Birkerød. Ifølge Pia Grøhn Lorentsen med det formål at afsætte den siddende bestyrelse og administrator Bjarne Johnsen. Men Pia Grøhn Lorentsen har meddelt, at hun ikke ønsker at deltage, så længe alle jurister på nær kommunens er enige om, at den siddende bestyrelse er lovlig.

- Borgmester Jens Ive har anført, at kommunen har instruktionsbeføjelser over for de to politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer - altså Nelli Modeweg-Hansen og jeg. Vi skal gøre, som politikerne ønsker, påpeger Pia Grøhn Lorentsen, der i næste sætning afviser udmeldingen:

- Lovgivningen om instruktionsbeføjelser siger, at dette gælder PÅ NÆR, når det er i modstrid med anden lovgivning. Og i »lov om fonde og visse foreninger« fremgår det, at bestyrelsesmedlemmer i en selvejende institution ALENE må varetage den selvejende institutions interesser. Ikke andre som eksempelvis kommunens, siger Pia Grøhn Lorentsen.

Hun slå fast, at det er vigtigt, at hun og bestyrelsen i Lions Park Birkerød står fast.

- Det gør vi ikke for vores egen skyld, men for Birkerøds borgere skyld og i særdeleshed for beboerne, de pårørende og de ansatte på Lions Park Birkerød. Efter min mening er Lions Park Birkerød betydeligt bedre drevet end Lions Park Søllerød, og der er orden på økonomien. Jeg synes, at det vil være en katastrofe for Lions Park Birkerød, hvis dette forsøg på magtovertagelse skulle føre til en sammenlægning, hvor forholdene på Lions Park Birkerød skal forringes, fordi vi måske skal dække den dårlige økonomi og drift i Søllerød, både her og nu, men også på den lange bane, lyder det afslutningsvis fra Pia Grøhn Lorentsen.