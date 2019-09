V-kreds skriver til Ellemann: Du bør gå efter formandsposten

Det er ikke hver dag, at man får lov til at sætte ild til skoven... Sådan lød det med et bredt smil fra Jakob Ellemann-Jensen i foråret, da han som miljø- og fødevareminister foran 4.a fra Nærum Skole brændte bark af i Jægersborg Hegn til fordel for skovens biodiversitet. Nu er det Venstre, der brænder og ud af røgen kan Ellemann-Jensen måske træde som ny partiformand. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 02. september 2019 kl. 17:47 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi vil opfordre dig til at stille op som formand for vort parti. Venstre har brug for dig. Det samme har det blå Danmark.

Sådan skriver Venstre i Rudersdalkredsen (Allerød og Rudersdal) i et brev, der blev sendt tidligt mandag aften til Jakob Ellemann-Jensen. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen lørdag gik af som formand.

- Jakob Ellemann-Jensen vil kunne sikre, at et samlet Venstre kommer styrket ud af det stormvejr, som partiet har befundet sig i. Jakob har den styrke og erfaring, som en formand skal besidde. Han er indsigtsfuld, har politisk tæft, store kommunikative evner og en god humor. Han har som politisk ordfører for Venstre, af to omgange, og som minister, en solid ballast og erfaring, der vil gøre ham til en god formand for Venstre, der kan samle det blå Danmark frem mod næste valg, siger Gitte Rasmussen, formand for Venstre i Rudersdalkredsen til Frederiksborg Amts Avis.

Samtidig med opfordringen til Ellemann benytter hun på kredsens vegne lejligheden til at takke Lars Løkke Rasmussen for hans »lange og ubestrideligt flotte« indsats for såvel Venstre som Danmark.

- Lars Løkke Rasmussen har i over ti år været formand for Venstre og statsminister af to omgange. Før det har han været Finansminister, Sundhedsminister og før det amtsborgmester i det tidligere Frederiksborg Amt. Det er en særdeles aktiv formand, som Venstre tager afsked med. Mange af de reformer, der gennem de sidste 15 år, har gjort Danmark rigere, kan vi takke Lars Løkke for. Det er vigtigt at huske på, når uvejret raser, understreger Gitte Rasmussen overfor Frederiksborg Amts Avis.

Jakob Ellemann-Jensen bor privat i Rudersdal kommune mellem Birkerød og Holte.