V-formand: Vi stiller med det stærkeste hold i mange mange år

Se billedserie Rudersdals borgmester, Jens Ive (tv) i selskab med formanden for Venstre i Rudersdal, Gitte Rasmussen, og partiets tidligere borgmester Erik Fabrin, der mandag var dirigent ved opstillingsmødet, der blev holdt online. Foto: Venstre i Rudersdal

Kommunalvalget nærmer sig. Venstre har allerede valgt borgmester Jens Ive som spidskandidat, og mandag aften fik han følgeskab på opstillingslisten af yderligere 19 navne.

Rudersdal - 19. april 2021 kl. 20:10 Af Lars Sandager Ramlow

Venstre holdt mandag aften sit andet opstillingsmøde med henblik på kommunalvalget til november. Mødet blev holdt virtuelt, og det resulterede i, at Venstres opstillingslist nu tæller i alt 20 kandidater. I spidsen for holdet står borgmester Jens Ive:

- Jeg er meget glad for, og stolt over den store lokale opbakning som Venstre har her i Rudersdal. Det har resulteret i en rigtig stærk liste, med både meget erfarne politikere og med mange nye navne. Nye navne fra alle områder af kommunen, der helt sikkert vil bidrage til fortsat at holde indsatsen for Rudersdals borgere på et stærkt og udviklende spor.

Gitte Rasmussen, der er formand for vælgerforeningen, supplerer:

- Som formand for Venstre i Rudersdal er jeg meget stolt over at præsenterer vores kandidater til KV21. Vores kandidater er i alderen 18-75 år, bor spredt i hele kommunen, har børn og børnebørn i alle aldre, bred erhvervserfaring og de fleste mangeårig politisk erfaring både i og udenfor Rudersdal.

Ligesom borgmesteren fremhæver hun også, at mange nye kandidater har meldt sig under den blå Venstre-fane, og at de repræsenterer alle aldre og kommer fra alle områder i kommunen:

- Det er jo svært at skulle nævne nogle frem for andre, men for at vise bredden kan jeg jo blandt de nye kandidater nævne 18-årige Alexander Foged fra Holte, 37-årige Anders Modey fra Birkerød, 64-årige Henrik Bach Mortensen fra Søllerød og 50-årige Jens Kloppenborg-Skrumsager fra Vedbæk, hvorfra vi også har 39-årige Malene Barkhus, lyder det fra Gitte Rasmussen i et hurtigt kig ned over listen.

Her er de 19 navne, der foreløbigt skal stå på opstillinglisten under spidskandidaten og nuværende borgmester, Jens Ive.

Ønsker bredt samarbejde Hun understreger, at alle kandidater med den siddende borgmester Jens Ive i spidsen prioriterer det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen meget højt.

- 2021 har jo allerede været en helt særligt år på grund af corona-situationen. Derfor har vi også flere opstillingsmøder end i mere normale tider. Dette møde her til aften var vores andet opstillingsmøde ud af tre. Til august vil vores medlemmer placere kandidaterne på den endelige liste til kommunalvalget, og vi forventer at få yderligere navne på listen henover de næste tre til fire måneder. Gitte Rasmussen fortsætter:

- Allerede nu synes jeg dog, at det ser virkelig godt og spændende ud. Jeg synes faktisk, at vi har et overordentligt stærkt hold allerede, og med nogle få navne yderligere tror jeg faktisk også, at vi har det stærkeste hold i mange, mange år. Jeg ser fortrøstningsfuldt frem til valget, lyder det fra formanden for vælgerforeningen.