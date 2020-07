Det er på tide at få ryddet op i reglerne på beskæftigelsesområdet. Sådan lyder opfordringen til regeringen fra borgmester Jens Ive (V), som mener, at man bør bruge coronakrisen som katalysator for at gentænke indsatsen på området. Foto: Joram G. Menzer

Send til din ven. X Artiklen: V-borgmester til regeringen: Lad os revolutionere beskæftigelsesindsatsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-borgmester til regeringen: Lad os revolutionere beskæftigelsesindsatsen

Rudersdal - 06. juli 2020 kl. 13:17 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- På trods af en gumpetung og uforståelig udmelding fra regeringen om at sætte beskæftigelsesindsatsen i stå i coronatiden, tog vores medarbejdere ansvar og fandt hurtigt nye veje til gavn for borgerne.

Sådan lyder det fra Rudersdals borgmester Jens Ive (V), der mener, at man bør bruge coronakrisen som katalysator for at gentænke beskæftigelsesindsatsen.

- Sat på spidsen kan man sige, at regeringen i coronakrisen satte hele den danske jobindsats på pause, mens vores medarbejdere viste, hvordan indsatsen kan gøres bedre og måske endda revolutioneres, siger Jens Ive, der fortsætter:

- I Rudersdal fortsatte vi indsatsen på trods af regeringens udmeldinger om at sætte indsatsen på pause. Vi fortsatte med at være i dialog med de borgere, der ønskede det, og vi har oplevet langt bedre samtaler og stof til eftertanke om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan skrues bedre sammen.

I kommunen har man blandt andet rykket møder til virtuelle platforme, og den udvikling bør man ifølge Jens Ive holde fast i.

Borgmesteren er nemlig ikke i tvivl om, at både kommunens medarbejdere samt de borgere, der har brug for hjælp på beskæftigelsesområdet, har nydt godt af den nye tilgang.

- En af de klare, positive effekter, vi kan se på blandt andet beskæftigelsesområdet er, at mange borgere tydeligvis har foretrukket et virtuelt møde frem for et personligt møde. Hvis man er ung og sårbar, er et online møde nemmere at have med at gøre, fordi man er mere beskyttet bag skærmen, siger Jens Ive og tilføjer:

- Jeg vil vove den påstand, at kommunens medarbejdere har vist, at de kan arbejde langt mere hurtigt, smidigt og nytænkende end det lovgivende, statslige apparat, hvis udmeldinger vi er underlagt.

Noget af det, Jens Ive går i rette med på beskæftigelsesområdet, er krav om fysisk fremmøde og obligatorisk indhold i samtalerne mellem sagsbehandlere og borgere.

- Jeg mener, at der mere end nogensinde før er belæg for at stille spørgsmålstegn ved reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Jeg håber, at man nationalt vil lytte til vores erfaringer og slække på den stærke processtyring, der stadig er så udtalt i dele af lovgivningen på beskæftigelsesområdet, siger Jens Ive.

Hans overordnede budskab til regeringen og - måske i særdeleshed - beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er derfor klart: Lug ud i reglerne, og gør det nu.

- Vi har længe set store problemer ved de mange regler og krav i hele vores beskæftigelsesindsats. Vi ønsker derfor, at der nu bliver luget ud i de mange regler, så vi får friere rammer til at skabe værdi i samarbejdet med den enkelte borger, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener, at coronakrisen har vist, at kommunens medarbejdere arbejder bedst og til størst gavn for borgerne, hvis man erstatter kontrol med frihed og tillid.

- Coronakrisen har vist, at der ikke er brug for mere kontrol og opfølgning men mere og vedvarende tillid til, at de bedste beslutninger tages tæt på og sammen med borgeren, siger Jens Ive.

Han fortsætter: - For mig som borgmester i Rudersdal er det vigtigt, at vi lader medarbejderne bevare ansvaret og får sat dem permanent fri. Jeg er af den overbevisning, at vi kun udvikler kvalitet gennem dem, der er tættest på borgerne og som derfor ved bedst. Jeg vil gerne gå foran i en ny og ægte nærhedsreform, hvor vi viser medarbejderne tillid.

Jens Ive kalder de seneste måneder for en »øjenåbner«.

- Coronatiden har helt klart været en stor øjenåbner, som ikke alene har gjort, at vores organisation er blevet digital på rekordtid. Den har også helt tydeligt vist, at vores medarbejdere har taget ansvaret på sig, og at de finder løsninger, selv i en ny verden, hvor alt er vendt op og ned, siger Jens Ive.

Ifølge Jens Ive var man allerede inden coronakrisen godt i gang med at skabe mere frihed for de kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune.

- Vi har i halvandet år givet rum for en forsøgsperiode, hvor ledere og medarbejdere er blevet sat fri i syv af vores pleje- og botilbud. Det betyder, at beslutningerne ikke først skal op og ned i hierarkiet, men at de træffes på stedet, af de medarbejdere og ledere, der er tættest på, siger Jens Ive, der slutter:

- Det er en ny form for ledelse - en ny ledelsesmodel, om man vil - som allerede har givet mange gode resultater, og som nu har fået et kæmpe skub fremad her i coronatiden. Det kræver noget af vores ledere, et helt nyt ledelsesblik. Både at kunne sætte fri og blive sat fri, og at lede på distancen, som også bliver et vilkår i en ny normal efter corona.