V-borgmester om mulig rigsretssag: Man skal respektere retssystemet

Der danner sig nu et flertal i Folketinget til en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), og Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, mener, at det er helt naturligt, at Venstre bakker op om en sådan retssag.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kan formentlig se frem til en rigsretssag. Det står klart, efter at hendes eget parti, Venstre, og Socialdemokratiet torsdag skabte et flertal i Folketinget for en sådan retssag.

I Venstre har partiformand Jakob Ellemann-Jensen fritstillet partiets medlemmer af Folketinget til at stemme efter deres personlige overbevisning fremfor at følge partilinjen, og det står klart, at ni medlemmer sandsynligvis vil stemme imod rigsretssagen.

Retssagen er en konsekvens af en ulovlig instruks, der blev udsendt i Inger Støjbergs tid som udlændinge- og integrationsminister, og Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, der tillige er medlem af partiets 25-mand store og magtfulde forretningsudvalg, mener, at den eneste mulighed for endegyldigt at få afgjort sagen er ved en domstol.

- En domstol kan tage endelig stilling til, om Inger er skyldig eller ikke er skyldig i at have begået noget forkert som minister, siger Jens Ive.

Helt naturligt at bakke op om retssag Jens Ive mener, at det er »helt naturligt«, at også Venstre bakker op om en rigsretssag.

- Inger fastholder jo selv, at hun er uskyldig. Jeg er ikke jurist, men jeg ved, at når der sidder nogle af dette lands bedste dommere og skal tage stilling til ens sag, så kan man ikke få mere kvalificeret og ordentlig behandling i et i øvrigt meget retfærdigt retssystem, siger Jens Ive og tilføjer:

- Man skal respektere retssystemet, for det er nu engang den måde, hvorpå vi i Danmark afgør, om man er skyldig eller uskyldig.

Inger Støjberg sagde ifølge dr.dk efter et gruppemøde i Venstre, hvor det stod klart, at et flertal i partiet bakker op om en rigsretssag mod hende, at hun var »lidt skuffet over«, at hendes partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, »inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig«.

Jens Ive forstår ikke, hvorfor Inger Støjberg skulle være skuffet over partiformanden.

- Jeg kan godt forstå Ingers skuffelse og frustration, men jeg kan ikke forstå, at man afviser det danske retssystem som det middel, der kan dømme men jo også frikende, siger Jens Ive.

Tilbagetrukket rolle Jens Ive forudser, at Inger Støjbergs rolle i partiet bliver mere afdæmpet, mens en potentiel rigsretssag er i gang.

- Det er jo klart, at mens der verserer en rigsretssag, er man nok lidt tilbagetrukket, men det er jo hendes eneste mulighed - hvis vi ser det fra hendes synspunkt - for at blive renset og komme videre, hvis det er hun vil i politik, siger Jens Ive.