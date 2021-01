V-borgmester er »meget glad« for ny næstformand: Det har handlet for meget om likes på Facebook

Se billedserie Jens Ive (V), der er borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af Venstres forretningsudvalg, glæder sig over valget af Stephanie Lose som partiets nye næstformand. Foto: Joram G. Menzer

Medlem af Venstres forretningsudvalg og borgmester i Rudersdal Jens Ive glæder sig over valget af partiets nye næstformand, Stephanie Lose, der afløser den detroniserede Inger Støjberg.

Rudersdal - 24. januar 2021 kl. 12:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

- Jeg er meget glad, og jeg synes, at Stephanie Lose holdt en meget stærk tale om, hvad hun står for, og hvad Venstre og Danmark har brug for, så der skal lyde en stor ros og et stort tillykke til Stephanie Lose, og jeg er helt sikker på, at det bliver godt.

Sådan lyder ordene fra Jens Ive, der er Venstre-borgmester i Rudersdal Kommune og sidder i partiets forretningsudvalg, efter at partiet søndag på et ekstraordinært landsmøde valgte Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Stephanie Lose afløser Inger Støjberg, der i slutningen af 2020 blev bedt om at trække sig fra posten af partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Om Stephanie Lose siger Jens Ive videre:

- Jeg kan godt lide hendes ordentlige og pragmatiske tilgang til tingene, hvor det ikke handler om personlig profilering men - først og fremmest - om en retning for Danmark, for det er årsagen til, at vi er i politik.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen har fået en ny næstformand i Stephanie Lose, efter at han i slutningen af sidste år bad den daværende næstformand, Inger Støjberg, om at trække sig.

Jens Ive har tidligere sagt til Berlingske, at han mente, at »Venstre stort set er det eneste parti, hvor hele landet ved, hvem der er næstformand«, mens de i andre partier svæver hen i det uvisse, fordi næstformanden typisk er en »organisatorisk post og ikke en politikskabende post«.

Noget Jens Ive ved den lejlighed sagde, at man også skulle frem til i Venstre. Spørgsmålet er så, om han mener, at Stephanie Lose bedre passer på den beskrivelse.

- Jeg siger jo ikke, at en politiker Christiansborg ikke kan levere det samme, men nu har vi bare oplevet alt for meget i Venstre, at det er blevet en kamp om, hvem der er formand, hvem tiltrækker flest personlige stemmer, hvem får flest interview og flest likes på Facebook. Og det synes jeg sådan set ikke er en måde, vi skal drive et parti på, lyder det fra Jens Ive.

Venstre har den seneste tid lignet et parti i en monumental, og de seneste par dage har meningsmålinger fra både Megafon og Epinion vist den laveste vælgertilslutning til partiet nogensinde, siden man begyndte at lave meningsmålinger.

På dr.dk hev man denne analogi frem: Hvis Venstre var et skib, stod formand Jakob Ellemann-Jensen og politisk ordfører Sophie Løhde i øjeblikket og »pumpede vandet ud af det revnede skrog«.

Så hvad mener borgmester Jens Ive, der skal til for at få Venstre-skuden på ret kurs igen - for nu at blive i det maritime.

- Jeg vil tillade mig lidt den frækhed og spørge: Hvad skal der til for at bringe det nationale Venstre på ret kurs? Og der skal det til at vi begynder at tale politik og får vist, hvad der forskellen på os og regeringen og det røde parlamentariske grundlag, der i dag gør sig gældende, siger Jens Ive.

Dermed berører Jens Ive også spørgsmålet om, om meningsmålingerne giver ham som Venstre-borgmester søvnløse nætter i forhold til det kommunalvalg, der lurer ude i horisonten senere på året.

- Nogen betydning vil det jo altid have, men hvis vi eksempelvis kigger på udviklingen for De Konservative i Gentofte over de seneste tre perioder, og så sammenligner med De Konservative på landsplan i samme perioder, må vi vel kalde dem diametrale modsætninger, siger Jens Ive med henvisning til, at De Konservative i mange årtier har siddet tungt på magten - flere gange med absolut flertal - i Gentofte, mens partiet i samme periode oplevede en mindre krise nationalt.

- Jeg siger ikke på nogen måde, at det er sådan det er for Venstre, og vi vil selvfølgelig altid hellere have ro på og et stærkt nationalt parti. Men når jeg taler med mine 33 Venstre-kolleger på borgmesterposter og regionsfolkene, så synes de, at det er ubehageligt, men de er i bund og grund ikke vanvittig nervøse, for vi står stadig for de klassiske Venstre-værdier. Men der er da ingen tvivl om, at vi hellere vil ligge på 30 procent end på 10 procent i målingerne, slutter Jens Ive.

