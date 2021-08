Uværdigt og udemokratisk: Kørestolsbruger udfordrer fredet rådhus

Se billedserie Fastklemt. Vibeke Baden Laursen stiller op for Enhedslisten til årets kommunalvalg, men bliver hun valgt ind, kan hun ikke deltage i kommunalbestyrelsesmøderne. For at komme ind i rådssalen på rådhuset i Holte, skal hun nemlig bruge en elevator, som er for smal til, at hendes kørestol kan komme ind. Pressefoto

Vibeke Baden Laursen stiller op til årets kommunalvalg, men bliver hun valgt ind, kan hun ikke komme ind i rådssalen på rådhuset i Rudersdal, fordi hun sidder i kørestol. Et demokratisk problem mener Enhedslisten og SF, der vil have bedre tilgængelighed på rådhuset.

Hvis Vibeke Baden Laursen, der er kandidat til årets kommunalvalg for Enhedslisten i Rudersdal Kommune, bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, får hun noget af en udfordring; hun vil nemlig - som rådhuset i Holte er indrettet på nuværende tidspunkt - få mere end svært ved at deltage i kommunalbestyrelsens møder.

51-årige Vibeke Baden Laursen er nemlig født med et fysisk handicap, cerebral parese, hvilket betyder, at hun har siddet i kørestol hele sit liv.

Og da rådssalen på rådhuset i Holte er placeret på førstesalen, og bygningens elevatordøre ikke er brede nok til, at Vibeke Baden Laursen kan køre sin elektriske kørestol ind i elevatoren, ja så kan hun altså ikke komme op i rådssalen.

Vibeke Baden Laursen er jeg »irriteret og meget vred over«, at hun ikke kan komme ind i rådssalen på rådhuset i Holte, fordi det giver hende en følelse af, at hendes stemme og mening ikke bliver regnet for noget«. Pressefoto

- Det er jeg selvfølgelig irriteret og meget vred over, for jeg får en følelse af, at min stemme og min mening ikke bliver regnet for noget, bare fordi jeg har et handicap, siger Vibeke Baden Laursen, mens Christoffer Emil Jørgensen, der er Enhedslistens spidskandidat, supplerer:

- Det er meget uværdigt, at mennesker med handicap ikke kan komme ind og deltage i det lokale demokrati, og der er faktisk tale om et stort demokratisk problem, synes jeg.

SF: Problemet må løses Enhedslisten og SF i Rudersdal har nu stillet et forslag, der skal behandles ved morgendagens kommunalbestyrelsesmøde, som - i al sin enkelhed - handler om, at tilgængeligheden på rådhuset forbedres med særligt fokus på elevatordøren og dermed adgangen til byrådssalen.

I forslaget hedder det, at den manglende tilgængelighed skal være bragt i orden senest den 31. december i år, og ellers skal kommunalbestyrelsesmøderne flyttes væk fra rådhuset i Rudersdal til et egnet lokale i en bygning med fuld tilgængelighed.

SF's spidskandidat til årets kommunalvalg, Dorte Nørbo, mener, at den manglende tilgængelighed på rådhuset er i strid med FN's Handicapkonvention. Sammen med Enhedslisten har hun stillet et forslag til morgendagens kommunalbestyrelsesmøde, som blandt andet handler om, at tilgængeligheden skal forbedres, og indtil det sker, skal man lægge kommunalbestyrelsesmøderne andre steder end i rådssalen. Pressefoto

- Det handler jo ikke kun om Vibeke, som potentielt medlem af kommunalbestyrelsen, men også om alle andre mennesker med et fysisk handicap, som ønsker at deltage som eksempelvis tilhørere ved kommunalbestyrelsesmøderne, påpeger Christoffer Emil Jørgensen.

Og så kunne man måske få den tanke, at det ville være en nem lille sag at få løst med sådan nogle elevatordøre. Men det er det ikke. Rådhuset er nemlig fredet. Og det er derfor, at forslaget også handler om, at møderne må flyttes til et mere egnet sted, indtil man kan øge tilgængeligheden til rådssalen.

- Som formand for SF's Kulturudvalg har jeg stor respekt for fredningerne, og jeg synes, at man skal være meget varsom med, hvad man giver kompensation for i forhold til fredninger. Men så må man løse problemet på en anden måde, og der findes jo andre bygninger i kommunen, som man udmærket kunne anvende til kommunalbestyrelsesmøderne, siger Dorte Nørbo.

Hun peger på Mariehøjcentret i Gl. Holte som et eksempel.

- Det er oplagt, og jeg kan egentlig ikke se noget problem i, at man flytter kommunalbestyrelsesmøderne til en anden bygning i kommunen. Det ville måske ovenikøbet være en fordel, hvis man fandt noget, der lå mere centralt, så man samlede kommunen og fandt et sted med bedre tilgængelighed, siger Dorte Nørbo.

Et muligt akut problem Både Christoffer Emil Jørgensen og Vibeke Baden Laursen siger, at det er deres indtryk, at der i kommunen er forståelse for udfordringen med tilgængeligheden.

- Alle er enige om, at udfordringen er der, og at den er alvorlig, men nu har det stået på i mange år, så det er på tide at få løst det. Og jeg synes også, at vi i forslaget fremlægger en rimelig tidsfrist på fire måneder til at få løst problemet, siger Christoffer Emil Jørgensen.

Dorte Nørbo tilføjer: - Hvis Vibeke bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, står vi jo med et akut problem.

Hun henviser desuden til, at den manglende tilgængelighed er i strid med FN's Handicapkonvention.

- I FN's konvention står der blandt andet, at det er et princip, at mennesker skal have personlig autonomi, hvilket blandt andet betyder, at man har mulighed for at træffe egne valg og at være uafhængig af andre mennesker, siger Dorte Nørbo.

I FN's Handicapkonvention hedder det i artikel 9 blandt andet, at tilgængelighed er en »nøglerettighed, som udtrykker det grundlæggende princip, at samfundet skal indrettes, så personer med handicap kan deltage på lige vilkår med andre«.

Vibeke Baden Laursen er født med cerebral parese og har siddet i kørestol hele sit 51-årige liv. Pressefoto

- Værdighed er, at Vibeke kan deltage i kommunalbestyrelsesmøderne på lige fod med mig, og det betyder blandt andet, at hun selv har adgang til rådssalen, så hun kan komme, når det passer ind i hendes program, fremfor eksempelvis at skulle være afhængig af, at nogen kommer og løfter hende over i en anden stol, siger Dorte Nørbo og tager livtag med en af de potentielle alternative løsninger, der kunne være på udfordringen.

En form for diskrimination På rådhuset i Rudersdal står der således allerede en kørestol, som kørestolsbrugere kan bæres over i, hvis ikke deres egen kan komme ind i elevatoren.

Men udover at det kan føles uværdigt for den enkelte borger, kan der også opstå et andet problem, påpeger Vibeke Baden Laursen.

- Der findes mange former for fysiske handicap, som gør, at du faktisk kun kan holde ud at sidde i din egen kørestol. Så at sidde i en anden kørestol i et par timer til et kommunalbestyrelsesmøde kan komme til at give store fysiske smerter, siger Vibeke Baden Laursen, inden Dorte Nørbo tager ordet:

- Der er tale om en demokratisk institution, og det burde være noget af det første vi sikrer tilgængelighed for. Og som Vibeke siger, er det jo ikke hverken værdigt eller rimeligt, at man skal have fat i eksempelvis en rådhusbetjent, der skal til at løfte en over i en anden kørestol, som måske slet ikke passer til brugeren, hver gang man skal ind i rådssalen. Man skal som kørestolsbrugere kunne deltage på lige fod med alle andre og selvfølgelig også på ens egne præmisser.

I forslaget, som SF og Enhedslisten har stillet, hedder det blandt andet, at det ikke er en mulighed, at borgere i kørestol skal løftes over i en anden kørestol - »det er uværdigt«, konkluderer forslaget. Alternativet var ellers en mulighed, idet der på rådhuset i Holte findes en ekstra kørestol, som rådhusbetjenten kan hjælpe kørestolsbrugere over i. Pressefoto

Problemstillingen, som Enhedslisten og SF her retter fokus på, handler i øvrigt ikke kun om, at et potentielt medlem af kommunalbestyrelsen, som sidder i kørestol, ikke kan deltage i kommunalbestyrelsesmøderne, forklarer Christoffer Emil Jørgensen.

- Rudersdal Kommune er en stor arbejdsplads, og efter min opfattelse har kommunerne et ansvar for at gå forrest i forhold til at ansætte borgere med handicap, og der sker selvfølgelig en form for diskrimination, fordi mennesker med handicap enten undlader at søge jobs på rådhuset, fordi tilgængeligheden er så dårlig, eller at dem, der sidder og ansætter, simpelthen undlader at ansætte mennesker med handicap, siger Christoffer Emil Jørgensen, inden Dorte Nørbo slutter:

- Udfordringen har været debatteret tidligere, og der er stadig ikke sket noget, så jeg synes, at det er på tide at få bragt i orden. Man overholder faktisk ikke FN's Handicapkonvention, og i min optik handler det om manglende vilje, for hvis ikke man kan løse problemet med tilgængelighed på rådhuset, kan man jo bare flytte møderne.