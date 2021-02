Kommunalbestyrelsesmedlem Erik Eugen Olsen har mange års erfaring med at arbejde med unge. Nu skal han mødes med de unge, der skaber utryghed i Birkerød. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Utryghed i Birkerød - Politiker går i dialog med de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Utryghed i Birkerød - Politiker går i dialog med de unge

Med sine mange års erfaring som gadeplansmedarbejder i bagagen skal kommunalbestyrelsesmedlem Erik Eugen Olsen (S) mødes med de grupper af unge, som skaber utryghed i Birkerød.

Rudersdal - 18. februar 2021 kl. 11:48 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

I 1977 startede Erik Eugen Olsen sammen med en politimand SSP-samarbejdet i den daværende Birkerød Kommune.

Gennem tiden er det blevet til mange foredrag på skoler om hjemkomsttider, alkohol og stoffer, og mange lokale husker ham muligvis iklædt orangefarvet jakke sammen med skolelærere og forældre gående gennem Birkerød fra klokken 21-2 som Natteravne.

Den dag i dag går kommunalbestyrelsesmedlemmet fra Socialdemokratiet stadig igennem gaden om natten. Og her møder han blandt andet nogle af de unge, som Rudersdal Avis i sidste uge satte fokus på med to artikler om uro og utryghed i Birkerød forårsaget af netop de unge.

"Det er sådan, man kommer i kontakt med dem. Ikke bare ved at gøre det én gang om måneden, det skal være flere gange om ugen," siger han.

Tre grupper Erik Eugen Olsen tager imod på Birkerød Bibliotek, som netop har været i fokus, fordi de unge har søgt mod stedet.

Han er i kontakt med de unge, der skaber utryghed.

Det drejer sig om tre forskellige aldersgrupper: De 13-15-årige, de 15-18-årige og dem over 18 år, fortæller han.

"Jeg har aftalt med dem, at vi mødes efter vinterferien én gruppe ad gangen," siger han og fortsætter:

"Den første gruppe bliver 15-18 år, og vi har aftalt, at de skal finde ud af, hvad de gerne vil have, at vi skal hjælpe dem med. Om det er et sted at lave mad sammen, skrive ansøgninger sammen eller bare sidde og hygge sig. Når de ved det, ringer de til mig, og så laver vi en aftale om at mødes," siger Erik Eugen Olsen, som fortæller, at de unge gerne vil have et sted, hvor det kun er dem.

Men det kan ikke komme på tale.

"De unge fik et hus lidt herfra. De gjorde rent, malede og møblerede det sammen med mig. De syntes, at det var det fedeste i verden. Det fungerede i et års tid, og det gik fuldstændig amok. De unge kom også fra alle mulige andre kommuner, fordi der ikke var voksne, og huset var nærmest til at rive ned, da der var gået et stykke tid. Så det kan vi simpelthen ikke gøre mere. Det bliver et sted med nogle voksne, som kan guide dem," siger han.

Hjælp fra forældrene De utryghedsskabende unge optager mange mennesker, fortæller Erik Eugen Olsen. Han har allerede talt i telefon med flere, og han opfordrer folk til at mødes med ham, så de kan fortælle om deres oplevelser.

"Jeg sagde til nogle af dem, at vi må mødes efter vinterferien, så vi igen kan få etableret Natteravnene, så vi kan få hilst på de unge," siger han.

"I gågaden fortæller folk, at der bliver kastet sten på vinduer, og så må man ringe til politiet. Men når det er sådan, bør man være mere ude på tidspunkter, hvor man ved, at de unge er der," siger han.

- Har man ressourcer nok til at løfte opgaven?

"Det skal vi have, for hvad skal vi ellers gøre? Vi må administrere de midler, vi har. Før i tiden var vi to mand afsted fredag og lørdag fra klokken 21-2, og det var nok. Så vi bør have ressourcer nok," siger han.

- Rammer man de unge med de nuværende tilbud?

"Det gør man jo ikke, selv om man nok også lige skal se, hvordan det ser ud, når corona er væk. Men der har været udfordringer, når der kun er plads til, at de kommer i deres klub to dage om ugen. For hvor skal de ellers være? På gaden? Så er folk utrygge," siger han.

- Hvad skal man gøre anderledes?

"Det er det, vi skal tale med de unge om," siger han.