Se billedserie Mona Madsen, Peter Holde Jensen og Jacob Netteberg foran Teglværksvej 48. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Utætte akutboliger: L og R efterspørger handling

Rudersdal Kommune kan ikke være bekendt at stille misligholdte og utætte boliger til rådighed for kommunens svageste borgere, mener Radikale Venstre og Lokallisten

Rudersdal - 31. marts 2021 kl. 11:49 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rudersdal Kommune byder nogle af kommunens svageste borgere boligforhold, som man slet ikke kan være bekendt, mener Jacob Netteberg (R) og Mona Madsen (L).

De to kommunalbestyrelsesmedlemmer har bedt Rudersdal Avis tage med på et besøg i Peter Holde Jensens lejlighed i den ejendom på Teglværksvej 48, som huser fem af kommunens cirka 200 akutboliger.

Og lejligheden er bestemt også i dårlig stand. Tapetet hænger, der er en stor sætningsskade i muren på toilettet, der står en gammel petroleumsovn i stuen, og når det er rigtig koldt, må Peter Holde Jensen fore vinduer med viskestykker for at holde kulden ude. Det er bare eksempler.

Peter Holde Jensen har boet i lejligheden siden 1991, og i al den tid er lejligheden aldrig blevet sat i stand.

"Og den var i dårlig stand, da jeg flyttede ind," fortæller han, og peger på tydelige mærker i en væg, som en tidligere beboer i lejligheden må have lavet med et haglgevær eller en luftbøsse.

Lejligheden er simpelthen ikke blevet andet end nødtørftigt vedligeholdt i de forgangne 30 år, og senest er Peter Holde Jensen midlertidigt flyttet ud, fordi han har konstateret skimmelsvamp i lejligheden, hvilket har påvirket hans helbred. Han vil gerne blive boende i lejligheden, men som den er nu, er den ubeboelig, og det er en uoverkommelig opgave for Peter Holde Jensen selv, som er førtidspensionist, at gøre den i stand.

"Nu har jeg så fået smidt i hovedet, at det er mit eget ansvar at vedligeholde boligen indvendigt. Hvad skal jeg vedligeholde det med? Derudover lignede lejligheden et bombet lokum, da jeg overtog den. Og det gør den jo stadigvæk," siger Peter Holde Jensen, som heller ikke vil ofre de penge, som han ikke har, fordi han ved fraflytning ikke ville få pengene igen.

Misligholdt ejendom Peter Holde Jensens lejlighed er det grelleste eksempel, flere af de andre lejligheder er blevet sat i stand i løbet af årene.

Men ejendommen, som rummer fem af Rudersdal Kommunes såkaldte akutboliger, er i det hele taget forfalden, utæt og misligeholdt i et omfang, som blandt andet står i skærende kontrast til Rudersdal kommunens ambitioner om at være "Danmarks bedste bokommune," mener Jacob Netteberg (R) og Mona Madsen (L).

"Der er jo en grund til, at vi har skrevet under på Parisaftalen i kommunen, og der er en grund til, at vi har tilsluttet os FNs 17 Verdensmål. Og så er det jo bare at lade hånt om det, når vi ejer sådan nogle bygninger, og det er det, vi tilbyder nogle af de svageste borgere, vi har," siger Jacob Netteberg og fortsætter:

"Bygningen skal jo renoveres. Der skal nogle fagfolk til at komme med nogle vurderinger og sige, hvad der skal til. Helt banalt er der vinduesrammer i ejendommen, som man kan stikke et stykke papir igennem. Jeg er med på, at det ikke skal være Hotel Royal, men det skal være tidssvarende. Vi kan ikke både skrive på kommunens hjemmeside, at her i kommunen lever vi op til FNs 17 verdensmål både klima- og socialpolitisk og samtidig præsentere sådan nogle bygninger her," siger han.

Fyrer for gråspurve En væsentlig konsekvens af, at ejendommen er i så ringe stand og dårligt isoleret, er, at ejendommens beboere, som altså er henvist til en akutbolig, fordi de har brug for den, får en meget dyr el-regning.

Peter Holde Jensen har således en meget beskeden månedtlig husleje på 2650 kroner, men elregningen kommer ofte op i samme niveau, primært på grund af omkostninger til el-varme.

"De fleste, der bliver anvist til bolig her er berettigede til boligsikring. Boligsikring hjælper på huslejen, men ikke på elregningen. En af Peters naboer har fået månedlige elregninger på op mod 4000 kroner. Det er jo helt vanvittigt. Hvis man gjorde noget ved bygningen og blev nødt til at sætte huslejen op, så var det jo ok, hvis elregningen blev halveret," siger Jacob Netteberg.

Det er ikke første gang, at han har råbt op om de dårlige boligforhold, som Rudersdal byder borgerne på i akutboligerne på Teglværksvej.

For et lille år siden var han på banen både i Frederiksborg Amts Avis og Berlingske med den samme problematik, og dengang lovede borgmester Jens Ive, at der skulle findes en løsning, blandt andet ville man sætte varmepumper op.

Dem sidder der to af på facaden nu, men det rækker langt fra.

"Da bygningerne stadig ikke er efterisoleret, og flere af vinduerne så utætte at det ligefrem kan regne ind, hjælper det meget lidt. Der fyres stadig for gråspurve, og elregningen lander hos borgere med minimal indkomst," siger Mona Madsen, der som sin radikale politikerkollega efterlyser en snarlig handling. For:

"Det er ikke boliger, vi som kommune kan være bekendt at tilbyde hverken midlertidigt eller permanent," siger Mona Madsen.

Husvildeboliger Forelagt disse synspunkter er borgmester Jens Ive (V) enig et godt stykke ad vejen. For eksempel i, at ejendommen på Teglværksvej ikke er tidssvarende, men han mener heller ikke, at de kan sammenlignes med resten af kommunens boligmasse.

"Det her er jo det, som vi i gamle dage kaldte husvildeboliger. De er kun tiltænkt en absolut midlertidig, nødindlogering. Det, der så for eksempel er problemet, er, at der ligger nogle ældgamle lejekontrakter tilbage fra Birkerød Kommunes tid, som ikke adresserer det som sådan, men er blivende kontrakter. Og det er de her boliger altså ikke egnet til," siger Jens Ive og henviser blandt andet til Peter Holde Jensens ubegrænsede lejekontrakt.

Men selv hvis de her boliger er tiltænkt midlertidig beboelse, bør de så ikke være i bedre stand, end dem der ligger ude på Teglværksvej nu?

"Jo, det kan man godt sige. Men problemet er jo, at hvis man sammenligner de her boliger ejendom med moderne almennyttigt byggeri, så er huslejen jo meget billig. Det er en balance. Det er måske også derfor den omtalte beboer ikke er interesset i at flytte," siger Jens Ive, som også mener, at netop Peter Holde Jensens lejlighed er et ganske særligt, dårligt eksempel.

"Der er faktisk stor forskel på lejlighederne, hvis du er rundt at kigge på dem derude. Der er nogle særlige problemstillinger forbundet med denne beboers lejlighed. Jeg er helt enig i, at der bør man ikke bo. Det er en rigtig attraktiv husleje også inklusiv varme, og der er vi altså under 4000 kroner for en fire værelses lejlighed på 73 kvadratmeter. Hvis man slår den op i dag, ville køen gå fra Birkerød til Holte. Men der er flere problemer i den. Den ene er, at det er en ældgammel 30 år gammel lejekontrakt tilbage fra Birkerød Kommune, og der har man lavet en kontrakt, hvor han har den fulde indvendige vedligeholdelse. Det kan man jo godt se, hvis man har været derude, at det opfylder han ikke," siger Jens Ive og fortsætter:

"Men hvis han ikke har ressourcerne til at opfylde den vedligeholdelsespligt, så må vi jo finde en løsning. For der kan man ikke bo. Derfor har jeg nu også flere gange spurgt ham om ikke, vi godt må finde ham et andet sted at bo. Og vores boliganvisningsområde har kontaktet ham skriftligt, og han har også fået kontaktoplysninger til vores ejendomschef. Men det har han ikke ønsket at række ud efter. I hvert fald ikke endnu, men jeg håber stadig, at vi kan finde en løsning, for jeg synes heller ikke, at det er i orden at bo i den lejlighed," siger han.

Bygningsrapport på vej I forhold til selve ejendommen ville borgmesteren egentlig helst finde et andet sted til de fem akutboliglejemål, og han har tidligere foreslået, at de simpelthen skulle rives ned, men det er Jacob Netteberg og Mona Madsen ikke interesseret i. De påpeger, at det er værd at renovere ejendommene, da de har lokalhistorisk værdi som gamle arbejderboliger for områdets teglværker.

"Jeg kan godt se, at der kan være noget bevaringsværdigt ved bygningerne, men det er altså også nogle bygninger, hvor der er rigtig lang vej til, at de kan leve op til moderne energikrav. Især for os som offentlig myndighed, for det er jo sådan, at når vi renoverer skal vi jo op i den allerhøjeste energikategori. Det har vi jo pålagt os selv, og det har jeg svært ved at se, at de ejendomme nogensinde skal kunne opfylde. Men det må vi jo se. Der skal vi stå på noget mere grundig faglighed, end det vi har i dag," siger Jens Ive.

Den faglighed er på vej: I budgetvedtagelsen for 2021-24 indgår, at der skal være bygningssyn på kommunens udlejningsboliger i år, og at kommunalbestyrelsen "senest ved udgangen af 2021 forelægges en status for vedligehold og energirenovering."

Denne status skal fremrykkes, hvis det står til Lokallisten og Radikale, og gerne med en prioritering af boligerne på Teglværksvej.

Det er borgmesteren sådan set åben over for at diskutere, men det kræver, at Lokallisten og Radikale Venstre tager sagen op i budgetgruppen, siger han, og at man får overbevist denne om, at det skal prioriteres.

Og ellers forventes rapporten at være klar lige efter sommer.