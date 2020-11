Unikt og følsomt materiale: En ung mands rejse fra Nærum til Østfronten i tysk tjeneste

Det er svært at se på Mogens Peers valg i dag uden at tænke på den frygtelige sag han kæmpede for under hagekorset.

For første gang har redaktionen af Søllerødbogen da også modtaget en klage over, at man har valgt bringe en artikel om sådan en landsforæder. Men her er det vigtigt for historikere og museer at formidle, indsamle og bevare kilderne til disse vigtige historier uden at moralisere og fordømme. Også selvom det her 75 år efter befrielsen altså stadig er et følsomt emne.