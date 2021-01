Ungeformand: Problemer med hærværk skal løses her og nu

Se billedserie Formanden for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, er glad for, at borgmester Jens Ive (V) har igangsat en undersøgelse for at afklare, om Ung i Rudersdal, som Jakob Kjærsgaard har meldt ud. Han holder dog fast i, at problemer med hærværk på legepladser kræver handling her og nu. Foto: Allan Nørregaard

Jakob Kjærsggaard, der er formand for Ung i Rudersdal, glæder sig over, at borgmester Jens Ive (V) har igangsat en undersøgelse af, om organisationen mangler resurser. Han ønsker dog fortsat fokus på at løse problemer med hærværk på legepladser.

Rudersdal - 29. januar 2021

Formanden for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, udtrykker glæde over, at borgmester Jens Ive (V) her i avisen har meddelt, at han har igangsat en undersøgelse for at klarlægge, om Ung i Rudersdal mangler resurser, som Jakob Kjærsgaard har meldt ud.

- Det glæder mig, at Jens Ive vil være med til at kigge på resurse-udfordringerne i det kriminalpræventive arbejde i kommunen. Her og nu handler det dog om at få sat en stopper for hærværket på legepladserne, siger Jakob Kjærsgaard, der også sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti.

Jakob Kjærsgaard har her i avisen fortalt, at han mener, at der er et stort problem i kommunen, hvor ukendte personer bruger legepladser og udendørsarealer ved skoler og institutioner til at feste på, hvorefter de efterlader områderne med smadrede flasker, rester efter stoffer og opkast.

Jakob Kjærsgaard fastslår derfor, at han er interesseret i at finde løsninger på de udfordringer hurtigst muligt.

- Vi står midt i en nedlukning, der betyder, at de unge keder sig. Det fører desværre nogle gange til hærværk på eksempelvis legepladserne ved skoler og daginstitutioner. Det er fint med en afdækning af resursespørgsmålet, men det her handler jo om at finde en løsning her og nu, siger Jakob Kjærsgaard.

Jens Ive sagde her i avisen i tirsdags, at udmeldingen om de manglende resurser fra Jakob Kjærsgaard »kommer bag på ham«, da han ikke tidligere har hørt dette fra hverken Ung i Rudersdal eller formand Kjærsgaard.

Kan du forstå, at Jens Ive er overrasket over, at du som formand for Ung i Rudersdal ikke før har meldt ud, at problemet skulle være en mangel på resurser?

-Nej, det kan jeg faktisk ikke. Vi konservative har jo haft budgetforslag de seneste to år om styrkelse af SSP/Gadeteam-samarbejdet. Socialdemokratiet har også haft det med, så større er overraskelsen vel heller ikke, siger Jakob Kjærsgaard og fortsætter:

- Vi har flere gange bedt om flere resurser til den kriminalpræventive indsats i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger i kommunen. I 2018 foreslog vi sammen med Socialdemokratiet, at kommunen skulle gå ind i brandkadet-samarbejdet, og i 2019 foreslog vi at tilføre området flere resurser. Et forslag vi gentog i 2020. Så det er jo ikke en ny problemstilling, tværtimod.

Jens Ive udtalte i samme ombæring, at han som borgmester var nødt til at gå ind i sagen nu, fordi der er sket et »svigt i systemet«.

- Normalt kører sådan noget jo inde i systemet i de relevante bestyrelser, hvor man finder løsninger, men når det system har svigtet, så bliver vi nødt til at tage det op, sagde Jens Ive blandt andet.

Jakob Kjærsgaard ønsker, at kommunen skal hyre et privat vagtværn og sætter overvågning op ved skolers og daginstitutioners legepladser.

Kan du forstå, at Jens Ive taler om, at der er sket et svigt i systemet?

- Jeg ved ikke helt, hvad det er for et system, der har svigtet, og hvad borgmesteren egentlig mener. Vi konservative og socialdemokraterne har tidligere stillet forslag om styrket SSP/Gadeteam-samarbejde, så der består »svigtet« måske mest i, at vi ikke har kunnet overbevise de øvrige partier, siger Jakob Kjærsgaard.

Jakob Kjærsgaard har tidligere udtalt, at han ønsker, at kommunen skal hyre et privat vagtværn til at holde øje med legepladser og udendørsarealer i aften- og nattetimerne. Det ønsker holder han fast i.

- Vi skal have hyret et vagtværn og sat overvågningskameraer op. Og så skal vi selvfølgelig - som Jens Ive også lægger op til - have afdækket problemets omfang. Den hurtige model vil være at få spurgt skoler og daginstitutioner, om de har oplevet problemer her i corona-tiden. Så får vi identificeret udfordringerne, og så tror jeg, at vi alle kan handle hurtigt, siger Jakob Kjærsgaard.

Jakob Kjærsgaard har bedt om et møde med »de relevante embedsmænd, så der kan komme fremdrift i sagen«.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi har et problem, som vi skal have fundet løsninger på, siger Jakob Kjærsgaard.

Jens Ive har tidligere påpeget, at ansvaret for ungeindsatsen i høj grad hviler på Jakob Kjærsgaards skuldre, idet han er formand for Ung i Rudersdal.Så spørgsmålet er, om Jakob Kjærsgaard i kraft af den position har gjort nok for at dæmme op for problemet?

- Det kan da godt være, at jeg selv kunne gøre mere som formand. Det er så det, jeg forsøger på nu, hvor jeg kalder folk sammen til et møde, så vi på tværs kan drøfte, hvordan vi skal få de rigtige informationer frem og få dem håndteret, siger Jakob Kjærsgaard, der i fredags selv oplevede unge mennesker, der var samlet på en institutions legeplads.

- Jeg tog mig en snak med de unge, om det der med at bruge andres ting og at behandle dem ordentligt. De drenge jeg mødte i fredags, var til at snakke med. De lyttede til mig, da jeg fortalte om de problemer, vi har - og der var ryddet op lørdag morgen. Men søndag morgen var den gal igen, hvor ølflasker og andet skrald mange steder, hvilket jeg også fortalte politiet, da jeg ringede til dem, siger Jakob Kjærsgaard.

Borgmester Jens Ive har dette kortfattede svar til artiklen:

- Jeg har ikke yderligere at tilføje til Jakob Kjærsgaards påstande. Jeg har iværksat den nødvendige afklaring af problemets omfang og dermed også hvilke resurser, der skal være til rådighed. Og jeg kan kun - igen - opfordre Jakob Kjærsgaard til at komme i arbejdstøjet og træde ind i det rum hvor problemer løses.