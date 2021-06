Unge uromagere, forsøg på svindel og spritbilisme: Politiet har haft et travlt døgn

Nordsjællands Politi havde nok at se til i døgnet mellem tirsdag og onsdag i Rudersdal Kommune. Det fremgår af politiets døgnrapport onsdag, som blandt andet bød på forsøg på svindel og nogle tilfælde af unge uromagere. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rudersdal - 02. juni 2021

Politiets døgnrapport, der dækker over tirsdag til onsdag og som blev offentliggjort i går, viser, at Nordsjællands Politi har haft nok at se til i Rudersdal Kommune.

Tirsdag morgen blev en 75-årig kvinde således forsøgt narret til at udlevere sine bankoplysninger.

Det skete, da en ukendt mand, som påstod at være ansat hos politiet, ringede til hende. Manden fortalte, at nogen havde forsøgt at misbruge kvindens Nem-ID til at oprette et lån. Han tilbød at hjælpe kvinden med at oprette en krypteret konto og samle pengene fra alle hendes konti på denne.

Kvinden nåede at give manden oplysninger om et af hendes betalingskort, før hun blev opmærksom på, at der var tale om svindel. Forholdet blev anmeldt klokken 14.33.

Flere steder i kommunen har politiet været ude til anmeldelser om unge mennesker, der skabte uro.

Tirsdag aften klokken 19.50 var det på Birkerød Kongevej, hvor en mandlig Birkerød-borger blev uenig med en gruppe unge om, hvordan man opfører sig, herunder om at de unge ikke ryddede deres affald op.

En patrulje kørte til stedet, hvor der blev mæglet mellem parterne, og efter at alle involverede parter havde fået registreret deres generalia, blev de bedt om at forlade stedet.

Senere på aftenen var den igen gal i Birkerød. Klokken 23.45 blev det således anmeldt, at fem unge mennesker gik på Rolighedsvej, hvor de væltede skilte og sparkede til forskellige ting.

En patrulje kørte til stedet, hvor de fik kontakt til gruppen. Det var dog ikke umiddelbart muligt at fastslå, at gruppen skulle have foretaget sig noget kriminelt, men patruljen tog en adfærdsregulerende snak med de unge.

Fra Holte modtog Nordsjællands Politi tirsdag aften klokken 20.43 en anmeldelse om, at en gruppe bestående af fire-fem unge mennesker befandt sig på udendørsarealerne tilhørende Børnehaven Vangebovej, hvor de muligvis sad og røg hash.

En patrulje kørte til stedet, men ved dens ankomst løb gruppen af unge mennesker derfra, og det var ved en efterfølgende rundering ikke muligt at udfinde dem i området.

Et par steder i kommunen måtte politiet tage sig af trafikale situationer. I Holte kørte en 21-årig mandlig bilist fra Kgs. Lyngby tirsdag aften klokken 19.34 ad Vestre Paradisvej i sydgående retning, hvor han i et kryds påkørte en 55-årig kvindelig cyklist fra Holte, som kom cyklende i østlig retning ad Rudersdalsvej.

Der skete ved uheldet ikke umiddelbart større personskade, men den kvindelige cyklist blev for en sikkerheds skyld kørt med ambulance til tjek på hospitalet. Den 21-årig blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Natten til onsdag klokken 03.45 standsede en patrulje så en 20-årig mandlig bilist fra København på Frydenlundsvej i Skodsborg. Manden blev anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel, idet han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte samt under påvirkning af euforiserende stoffer.

Derudover blev han også sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde kokain. Der venter nu svar på en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring mandens eventuelle spiritus- og narkopåvirkning.

Sidst men ikke mindst var politiet også ude til et mistænkeligt forhold. Det foregik i Vedbæk, hvor en mandlig beboer på Skovringen natten til onsdag klokken 02.02 anmeldte, at han netop havde set en person i mørkt tøj, som med en lygte kiggede ind i boligen og bilerne på adressen.

Patruljer kørte til stedet, men den ukendte person befandt sig ikke længere på adressen, men politiet fandt dog en bil på vejen, som havde opbrudsmærker. Der blev søgt efter den ukendte person med patruljehund i området, men det var ikke muligt at finde personen.