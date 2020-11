Unge skrev sang med Shu-bi-dua-musiker

Hvordan lyder ungdommen i Birkerød? Det kom man på sporet af 17. november, da den professionelle sangskriver Jørgen Thorup, kendt fra Shu-bi-dua, besøgte Birkerød Gymnasium for at skrive en sang sammen med 2.g.

Unge kan have svært ved at forholde sig til det store arbejde, der ligger bag en sang på grund af den historisk lette adgang til musik.

Rettighedsorganisationen Koda har derfor udvalgt 10 professionelle musikere, der besøger skoler landet over for at skrive en sang med eleverne og vise, hvad sangskrivningsarbejdet indebærer.

Det var i den forbindelse, Jørgen Thorup besøgte Birkerød Gymnasium. I løbet af dagen fik eleverne mulighed for at opleve, hvordan akkorder, tekst og tanker kan koges sammen til en færdig sang. Og da dagen var omme, havde klassen deres egen sang.

Et universelt sprog

"Det er en unik oplevelse for eleverne at få lov til selv at komponere en sang. Sang­skrivning er et universelt sprog, hvilket betyder, at eleverne vil opleve den samme proces som Taylor Swift, Justin Bieber og andre ungdomsidoler gennemgår, når de skriver sange," fortæller Jørgen Thorup i en pressemeddelelse fra Koda.