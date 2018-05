De drømmer om flere aktiviteter for de unge i Vedbæk, hvorfor man gerne vil have etableret en aktivitetsoase for de unge mennesker, som blandt andet skal hænge sammen med Skatepark Gertrud.

Unge skal have nye muligheder for et aktivt liv

Rudersdal - 29. maj 2018 kl. 06:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faciliteterne til ophold og aktivitet i det offentlige rum i Vedbæk og omkring Vedbæk Skole trænger til at blive piftet op. Derfor arbejdes der på at få etableret et nyt aktivitetsområde ved udskolingsklasserne med kobling til Skatepark Gertrud ved Vedbæk Skole, tilbuddene i Ung i Rudersdal og det lokale foreningsliv. Det skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Skolebestyrelsen på Vedbæk Skole og Vedbæk skoles forældreforening (VESKFO) har udviklet en helhedsplan for udeområderne på skolen - en plan som nu får en håndsrækning af Rudersdal Kommune.

- Kongstanken er at understøtte det gode fællesskab for byens børn og unge ved at skabe et kombineret undervisnings- og byrum ved Vedbæk Skole, med multibane, aktivitetsområde med parkour- og balanceinstallationer, kroge og nicher til ophold og gruppearbejde, samt et naturfagligt uderum", siger Lena Berger, der er skolebestyrelsesformand på Vedbæk Skole.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit seneste møde Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at støtte projektet med 32.000 kroner. Dette sker i forlængelse af, at Folkeoplysningsudvalget har besluttet at støtte projektet med 60.000 kroner.

- Der er et solidt, lokalt engagement på Vedbæk skole, som vi gerne vil støtte op om, og det er en oplagt - og længe ønsket - placering af en aktivitetsoase for børn og unge, siger Kristine Thrane (S), der er formand for Kultur- og fritidsudvalget.

Vedbæk Skoles skolebestyrelsesformand Lena Berger er glad for opbakningen og supplerer:

- Det er helt særligt at så mange interessenter bakker op om projektet. Udover skolens elever og deres forældre, har vi mødt en enorm imødekommenhed fra kommunen og projektet bakkes op af de lokale foreninger, det lokale handelsliv og Vedbæk Beboer- og Grundejerforening.

Det samlede projekt er på omkring 1.200.000 kroner VESKFO har samlet cirka 300.000 kroner sammen, derudover har Lokale- og Anlægsfonden valgt at støtte projektet med 180.000 kroner. Der er således stadig et stykke vej til at realisere projektet.

- Rent økonomisk er der lidt vej igen. Derfor glæder vi os over, at aktivitetsoasen er kommet på den kommunale dagsorden, og vi ser frem til, at vi med kommunens opbakning kan få adgang til yderligere fondssøgning, så vi forhåbentlig snart kan realisere de unges drøm, siger Lena Berger.