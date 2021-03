Unge skabte uro ved Midtpunktet

Mandag lidt efter klokken 16.00 modtog Nordsjællands Politi en melding om, at en gruppe unge mennesker skabte uro i en kælderskakt ved Holte Midtpunkt.

- Deres generalia blev registreret, og patruljen fik en samtale med dem om deres adfærd. Herefter blev de unge bedt om at forlade stedet, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten tirsdag formiddag.

Men ak. Igen klokken 20.02 traf en patrulje de samme unge samt yderligere et par stykker i området. Her spillede de høj musik, spyttede på jorden og nægtede at efterkomme patruljens anvisninger.