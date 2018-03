Unge mellem 13 og 18 år fra Rudersdal Kommune kan nu udleve deres brandmandsdrøm med Brandkadetkorpset. Der skal udvælges 12 unge fra udskolingen til at deltage i projektet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Unge kan udleve brandmandsdrøm

Rudersdal - 26. marts 2018 kl. 06:13 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt initiativ er ved at gøre sit indtog i Rudersdal, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det er projektet Brandkadetterne, der er blevet etableret i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen, Kulturområdet i Rudersdal Kommune, folkeskoler i kommunen og andre aktører.

Brandkadetterne er et landsdækkende initiativ, der skal give unge indblik i brandmandsverdenen med fokus på faglighed og fællesskab. Brandkadet-projektet har et socialt sigte og er designet til også at inkludere unge med skolemæssige, personlige eller sociale udfordringer, idet projektet også sætter fokus på den personlige udvikling.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S) fortæller, at man fra kommunens side ser projektet som et læringsprojekt med et socialt fokus.

- Projektets formål er at støtte unge i at blive kompetente og ansvarlige medborgere ved at give dem en meningsfuld uddannelse og dertil mulighed for at uddanne sig som brandmand, siger Kristine Thrane.

Brandkadetprojektet vil have base på Nærum Brandstation. Desuden arbejder Ung i Rudersdal med at gøre Nærum Ungecenter til et omdrejningspunkt for aktiviteter målrettet unge, skabt i fællesskab med blandt andet lokalmiljøet, foreninger og erhvervsliv. Der skal udpeges 12 unge til at deltage i projektet, og udskolingen er valgt, da projektets målgruppe er unge i alderen 13-18 år. Der er afsat 100.000 kr. til Brandkadetter i 2018 og 2019. Herudover gives der fondsstøtte fra Velux fonden og Trygfonden.