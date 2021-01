To unge gutter havde mandag aften svært ved at opføre sig ordentligt i det offentlige rum, og det udmøntede sig blandt andet i uro på McDonalds i Birkerød, hvor den ene - en 17-årig dreng - blev anholdt og sidenhen løsladt til sin mor.

Ung uromager blev anholdt på McD og løsladt til sin mor

Natten til tirsdag klokken 00.30 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra McDonald's i Birkerød om, at nogle unge mænd, der tidligere på aftenen ikke havde opført sig ordentligt på restauranten, nu var vendt retur.

De unge mænd fremstod ifølge Nordsjællands Politi berusede og frembrusende, og de havde blandt andet havde sat sig ved et bord, hvor de råbte og skreg.

Det var ikke første gang, at de to var i kontakt med politiet mandag aften, idet de to også omkring klokken 22.00 var blevet truffet af en patrulje, hvor de i selskab med tre andre var blevet bortvist fra en kælder i Møllevangen, hvor der var blevet røget hash.